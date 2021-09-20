«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке

«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке

23 сентября группа «Моральный кодекс» отыграет концерт в необычном для себя формате

Они выступят на теплоходе, который пройдет по Москва-реке вдоль самых интересных достопримечательностей. Атмосферу песен знаменитой группы дополнят виды вечерней Москвы. Те, кому посчастливится попасть на теплоход, не забудут этот вечер никогда.

Формально считается, что группа «Моральный кодекс» была основана в 1989 году бывшими музыкантами коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы», но своей название она получила только через год, осенью 90-го. Этот момент и принято считать за начало их истории. Так вышло, что тридцатилетие команды выпало на «пандемийный» 2020-й, и все торжества перенесли на 2021-й.

Концерт на корабле 23 сентября станет частью большого празднования, которое продолжается весь этот год. Группа «Моральный кодекс» исполнит все хиты за тридцать лет своей истории. А их, поверьте, очень много, и каждую песню зал поет хором. Потому что творчество «Морального кодекса» уже стало частью нашего общего культурного кода.

Отправление судна с набережной Тараса Шевченко, мост Багратион. 

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