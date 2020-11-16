Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско

Когда у «Смысловых Галлюцинаций» 20 лет назад вышел альбом «3000», они отнюдь не были новичками

В Екатеринбурге группу знали и любили по трем пластинкам с угрюмыми панковскими текстами и передовым гитарно-электронным звучанием. Но именно пластинка «3000» вывела «глюков» в топы, открыв дорогу на радиостанции, в саундтрек «Брата-2» и многотысячные фестивали.

Три года назад «Смысловые» распались, а их лидер Сергей Бобунец выбрал путь одиночного плаванья. Однако о прославивших его песнях Буба тоже не забывает и 12 ноября отметил юбилей диска «3000» большим концертом в столичном клубе «19.30».

Несмотря на то, что альбом был сыгран целиком, ждать этого момента пришлось довольно долго, потому что в первом отделении Сергей Бобунец отдал предпочтение своему привычному концертному репертуару последних двух лет. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Как раз к концерту подоспел второй сольный альбом Бобунца «Одиночество навсегда», из которого прозвучала песня «Декабрь». А поскольку речь в ней шла о былой молодости, композиция подспудно готовила зрителей к восприятию ретроспективной программы «3000».

Сергею Бобунцу, как мало кому, удается не просто транслировать на концертах эмоции невероятной силы, но и бережно их сохранять. Этому способствует присущий его песням космический масштаб. Но сейчас ситуация в мире такова, что каждый концерт осознается как последний, а, наряду с вечностью, на передний план выдвигается ощущение хрупкости бытия. Не потому ли бескрайние пейзажи в видеоряде песни «Вечность встанет с нами рядом» просматривались сквозь разбитое стекло, а под «Зачем топтать мою любовь» мелкие острые осколки разлетались в разные стороны?

Устойчивое ощущение, что Буба проникновенно обращается к каждому в отдельности, в этих обстоятельствах усиливалось многократно. «Очень, очень, очень рады всех видеть!» - просто и проникновенно обращался он к залу в начале концерта. «Да, пусть ничего плохого не случится с нами!» - адресно ретранслировал он пожелание из песни «Пока танцуют ангелы» после ее исполнения. Ощущение незыблемости возвращалось с каждым напутственным словом Бобунца и с отражающей вечность каждой каплей дождя на стекле в песне «Первый день осени».

Призыв «Улыбайся» прозвучал на сей раз диковинно, ведь из-под защитных масок не было заметно улыбок. Приходилось учиться передавать радость от встречи глазами, в чем и Буба, и зрители изрядно поднаторели. Когда вызванное песней «Улыбайся» ощущение невыносимой легкости бытия стало достигать предельной отметки, команда Сергея Бобунца обратилась к песням их альбома «3000». Ретроспективный сет группа усилила еще одним гитаристом Константином Поляковым и вокалисткой группы «Тотал» Марией Черкуновой. «Никогда еще в моей группе не было столько гитаристов!» - улыбнулся Буба, который в «Смысловых Галлюцинациях» долгое время отвечал за все гитарные партии (включая и соло) сам.

Музыканты принципиально сохранили аранжировочные конструкции песен в том же виде, в каком они были записаны 20 лет назад. Однако по ходу действия Сергей отмечал, что сейчас многое бы поменял. Перед исполнением некоторых архивных песен он будто бы собирался с духом, прося зрителей сделать скидку на молодость, когда эти произведения сочинялись. Особенно это было заметно по песне «Диджеи сходят с ума» , в которой со свойственной бесшабашной юности панковским запалом ставились под сомнение категории личной веры и неба как обитель Творца Вселенной. В период сочинения этих песен Бубу заботили совсем другие вещи. Например, любовь к стилю «техно», зарифмованное упоминание о котором он не смог внедрить в песню, поэтому ее пришлось назвать другим музыкальным термином - «Диско».

Между этим и нынешним Сергеем Бобунцом — дистанция огромного размера. «Но Земля от меня отказалась» - это уже не про него. Представляя в финале членов своего межзвездного экипажа, он скрупулезно вспоминал их родные города, а себя окрестил гражданином вселенной, галактики и Земли. Принятие мира во всем его разнообразии немыслимо без благодарности к нему. И группа сыграла под занавес целых две такие песни — новинку «Спасибо» и эпитафию «Смысловым Галлюцинациям» «Последнее признание».

Помните притчу о двух ангелах? Один отвечает за прошения, и беспрерывно передает их Богу. Другой — томится на облаке без дела, потому что на вверенные ему благодарности народ скуп. Для Бубы выражение признательности — не пустой звук. Не потому ли его танцующие ангелы не сидят сложа крылья?