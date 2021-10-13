Мара, 16 октября, Alcatraz (Нижний Новгород)

02:22 13.10.2021

Мара представит сингл «Панк-рок» в Нижнем Новгороде 16 октября

Своими новыми песнями Мара продолжает воодушевлять и вселять уверенность в своих слушателей. "Скажи атакам нет! Не поддавайся панике. Будь свободен" - сильный посыл ее свежего сингла "ПАНК-РОК" звучит особенно актуально. Мощнейшая энергия и очень жаркая атмосфера настоящего рок- и местами панк-рок концерта. Любимые хиты тоже будут.

КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ без дополнительных требований!

Новые требования по мероприятиям вступили буквально за неделю до мероприятия, и мы понимаем, что многие не успеют сделать мультипасы, тесты или прививки, поэтому дополнительные требования на этот концерт распространяться не будут.

Начало в 19.00.