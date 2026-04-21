В Совфеде призвали усложнить разводы в России

Процедура развода супругов при наличии детей не должна быть слишком простой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Малая Родина — сила России».

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — приводит слова Матвиенко Газета.RU.

Она сравнила бракоразводный процесс с процедурой прерывания беременности.

«Женщина приходит делать аборт, а вот — неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает это, то всю жизнь будет жалеть. Так же и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети», — заявила спикер Совфеда.

При этом Матвиенко подчеркнула, что не призывает к ужесточению законодательства.

Слова главы Совфеда были адресованы главе ВЦИОМ Валерию Федорову, который выступил на том же форуме с докладом о причинах, мешающих гражданам России создавать благополучные семьи с большим количеством детей. Социологи полагают, что основные трудности заключаются в материальном неблагополучии, отсутствии финансовой подушки, нехватке жилья и негибком графике работы.

Матвиенко признала, что материальные условия жизни в семьях важны — но выразила уверенность, что дело не только в них. По ее словам, в России следует возвращать традиционные ценности, при которых семья и материнство были чем-то священным.

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность. Для нас поэтому это стратегическая задача», — отметила спикер Совфеда.