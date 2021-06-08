Работы ведущих российских фотографов представят в Галерее Классической Фотографии
Экспозиция объединит более пятидесяти фотографов нескольких поколений, многие из которых до этого никогда не выставлялись вместе.
«ФотоТоп» представит около 200 значимых произведений современных фотохудожников, работающих в разных направлениях и жанрах: репортаж, психологический портрет, пейзаж, пикториальная и уличная фотография и т.д.
Автор: Владимир Вяткин
В рамках экспозиции можно будет увидеть работы известных и узнаваемых мастеров художественной и концептуальной фотографии, таких как Андрей Чежин, творческий дуэт Валерия и Натальи Черкашиных, Вадим Гущин, Олег Виденин, Сергей Борисов, Сергей Чиликов и другие.
"Я - Форест Гамп. Автопортрет по дороге в Хьюстон". Василий Прудников
Помимо опытных мастеров на выставке будет представлено целое поколение авторов, для которых настало время перехода из статуса «молодых» художников в статус состоявшихся.
Автор: Виктор Рибас
Выставка пройдет с 10 июня до 22 августа в Галерее Классической Фотографии (Москва, Саввинская набережная, дом 23 стр.1).
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Галереи.
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