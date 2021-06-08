Работы ведущих российских фотографов представят в Галерее Классической Фотографии

12:09 8.06.2021

10 июня в Галерее Классической Фотографии откроется самая масштабная за последнее время выставка современной российской фотографии «ФотоТоп»

Экспозиция объединит более пятидесяти фотографов нескольких поколений, многие из которых до этого никогда не выставлялись вместе.

«ФотоТоп» представит около 200 значимых произведений современных фотохудожников, работающих в разных направлениях и жанрах: репортаж, психологический портрет, пейзаж, пикториальная и уличная фотография и т.д.

Автор: Владимир Вяткин

В рамках экспозиции можно будет увидеть работы известных и узнаваемых мастеров художественной и концептуальной фотографии, таких как Андрей Чежин, творческий дуэт Валерия и Натальи Черкашиных, Вадим Гущин, Олег Виденин, Сергей Борисов, Сергей Чиликов и другие.

"Я - Форест Гамп. Автопортрет по дороге в Хьюстон". Василий Прудников

Помимо опытных мастеров на выставке будет представлено целое поколение авторов, для которых настало время перехода из статуса «молодых» художников в статус состоявшихся.

Автор: Виктор Рибас

Выставка пройдет с 10 июня до 22 августа в Галерее Классической Фотографии (Москва, Саввинская набережная, дом 23 стр.1).

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Галереи.

