Вся сила в пирогах! В армии поздравили январских именинников

17:34 19.01.2022

Каждый месяц в столовых воинских частей по всей стране проходят скромные, но уютные Дни именинника. Так профильные комбинаты питания заботятся о военнослужащих и дарят им небольшой праздник в условиях жесткого распорядка дня и дисциплины. Чем порадовали солдат в январе, и какие традиции соблюдают комбинаты?

Обычно виновников торжества в армии первыми поздравляют командиры и сослуживцы. Но раз в месяц всех именинников, которые отметили или в этот день отмечают день рождения, собирают в столовой за праздничным столом. Их приглашают на чаепитие с печеньем, конфетами, вафлями, пряниками и фруктами. Почти всегда в такие дни на праздничном столе появляются традиционные русские пироги, которые испокон веков принято было подавать в виде угощения на различные торжества. В этом месяце военнослужащих порадовали ватрушками, пирогами с яблоком, сосисками в тесте, пирожками с ягодным джемом и даже блинами.

Пироги — это знак особого события. Традиция печь подобные угощения сложилась ещё в Древней Руси, когда славяне были язычниками. Племена Западных славян первыми стали готовить это хлебобулочное изделие: по осени люди собирали пшеницу и делали пышные пироги из белой и ржаной муки. Ими было принято встречать гостей, молодожёнов и даже воинов из походов. На Руси существовала традиция «зазывать» близких на праздник пирогами. Угощения отправляли родственникам с гонцом, число пирожков должно было соответствовать числу приглашенных. Была и другая традиция: в первый день после свадьбы невеста пекла пирог, по нему судили о том, хорошей ли будет хозяйкой девушка.

Стоит отметить, что сначала классический русский пирог выпекали без начинки. Ее стали добавлять гораздо позже. Только с X века на столе славян стали популярны пироги с капустой, а класть картофельную начинку в них начали использовать лишь в XVIII веке с распространением клубней в России.

Чаще всего в пироги клали творог, горох, грибы, гречку, капусту. Начинкой для сладких пирогов становились разнообразные ягоды, варенье, повидло, особенно часто делали яблочные пироги. Иногда сдобное угощение начиняли необычными продуктами — овсяной кашей, рыбой. Однако сейчас пироги с рыбой, например, с горбушей, являются привычным блюдом.

Пироги любят не только в Вооруженных силах России. Их пекут во всём мире. В какой только стране пекари не пытались попасть в «Книгу мировых рекордов Гиннеса» со своими пирогами: самыми длинными, широкими, высокими, увесистыми. В итоге рекордсменом стали мастера из Мексики: их изделие, приготовленное ко Дню Святых Королей, по длине составило 2 километра. На всё ушло около 7 тонн муки, 2 тонн сахара и примерно 3 тонны маргарина. Пирог разделили на 200 тысяч кусков и угостили всех на национальном празднике.

Пироги комбинатов питания хоть и не попали в «Книгу мировых рекордов Гиннеса», но они тоже особенные, ведь приготовлены для настоящих воинов, в армейских условиях. К тому же коллектив каждой столовой подходит творчески к задаче порадовать солдат-именинников, поэтому пироги изобилуют видами начинок. Это не единственный праздник, на который комбинаты питания поздравляют армейцев. В День защитника Отечества, Новый год, День России, День народного единства юношам также накрывают сладкий стол.

В обычные дни солдат тоже сытно и вкусно. Три раза в день в столовой их ждёт шведский стол с большим разнообразием супов, гарниров, блюд из мяса и рыбы, овощей в салат-баре, выпечки и напитков. Питание военнослужащих в армии является одним из самых калорийных в мире (4400 ккал), чтобы бойцы чувствовали насыщение и долгое время на учениях энергия не покидала их. На завтрак гражданские повара готовят для солдат и их командиров различные каши и бутерброды с сыром, на обед - несколько супов, гарниров и мясных блюд. На ужин, как правило, идет рыбное блюдо с гарниром. Овощи – неотъемлемая часть рациона каждого военнослужащего, в том числе свежие, которые можно найти в салат-баре. Помимо обычного питания солдаты пьют витамины для поддержания иммунитета, а зимой в рацион бойцов добавляют чеснок и сало.

