Оркестр Заводчане «Заводские настройки»

Исполнитель: Оркестр Заводчане, Название: «Заводские настройки», Стиль: рок, Год: 2025

«Оркестр Заводчане» - по-хорошему стабильная группа, поэтому обычно знаешь заранее, чего от нее можно ожидать — производственной романтики, надежного мужского плеча и незлобивой иронии по поводу творящихся вокруг безумств. И в новом альбоме «Заводские настройки» любители этих ракурсов непременно что-то для себя почерпнут. Чего только стоит забойнейший «Рок-н-ролл на Рабочей», где удачно совмещены и заводские реалии как они есть, и дань славной столичной улице, с которой у лидера группы Максима «Ореха» Трегубова наверняка многое связано.

Но есть в альбоме «Заводские настройки» и дальнейшее развитие того, что заложено в названии «Оркестра Заводчан». Участники решили поиграть словами и актуализировать другое значение понятия «завод» - внутренний драйв, который не дает усидеть на месте и постоянно побуждает двигаться вперед, творить и удивлять. Герой альбома находится в постоянном поиске тех самых «заводских настроек», которые помогут ему обновиться и принять наилучшую форму.

Одним из верных способов внутренней перезагрузки является апелляция к детским впечатлениям, которые для каждого человека являются самыми сильными и животворными. В поиске подпитки для севшего аккумулятора души герой осуществляет свое «Бегство в в детство». Песня с таким названием была у одной из первых российских рок-групп «Россияне», причем дело там окончилось психушкой. Но у «Оркестра Заводчане» это совсем другое произведение, и Макс Орех не таков, чтобы нагонять тоску. В итоге в его «Бегстве в детство» успешно оспаривается тезис «куда мы денемся из подводной лодки», потому что он волен путешествовать в пространстве и времени, не покидая даже своей страны. Судя по песне «Письмо из бутылки» бегство во «внутреннюю Монголию» более чем удалось, потому что тут уже герой наловчился слать из этой параллельной реальности весточки своим близким. Любопытно, что эта песня является продолжением более раннего произведения «Оркестра Заводчан» «Влюбленный Робинзон».

Еще одним источником вдохновения для «Заводчан» остаются «90-е». Многое говорено об этой лихой эпохе, но Макс Орех помнит только хорошее, рассматривая этот период как время великих возможностей и таких невероятных пересечений как отвратительное пойло «Зуко», виртуозно зарифмованное с желанной многими музыкантами «стеной звука». Причем он реально далек от лакировки действительности, что видно, например по песне «Адвокат», где в очень живых и колоритных картинках обыграна коррумпированность нашей судебной системы.

К чести героя альбома, он не снимает ответственность и с себя. Свидетельство тому — песня «Старые грабли», которая, при всей ее шутливости, похожа на сюжет добротного хоррора, ибо твои личные грабли, на которые ты регулярно наступаешь, становятся источником устрашения и для других людей.

Но все в альбоме, конечно, заканчивается благополучно. Иначе и быть не могло, ведь за настроением слушателя чутко следили с первой же песни «Диспетчер», где аудитория группы сравнивается с поездами, которые непременно дойдут до намеченной. Цели. Как это сделала, например, героиня песни «Вера Холодная», несмотря даже на свою трагическую судьбу. Но Макс Орех прекрасно помнит, что без минора нет мажора, о чем и поет в финальной песни гамма, которая переходит в тему из «Сильвы» Имре Кальмана «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Не правда ли — это лучший способ, сброситься до заводских настроек, погрузившись в бурлящий коктейль из рок-н-ролла, высококачественного шансона и оперетты?