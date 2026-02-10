Лавров назвал третьего вечного союзника России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы Вооруженных сил (ВС) страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. 

«Мы видим ситуацию такой, какая она есть. Она лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры (...) в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь Воздушно-космические силы», — приводит его слова Lenta.ru.

Лавров привел высказывание императора Александра III о главных союзниках России в ответ на вопрос о диалоге с США в сфере стратегических вооружений и подчеркнул, что Москва будет полагаться прежде всего на боеспособность ВС страны. Министр добавил, что основами ядерного сдерживания остаются состояние стратегических вооружений ВС России и готовность руководства страны дать «абсолютно неприемлемый ответ» для противников в случае угрозы суверенитету.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2026, 22:28
    Гость: Вспомнили о царях?

    Убежденные ,воинствующие атеисты ,богоборцы,
    Тоже любят цитировать Библию и Евангелие.

  2. 10.02.2026, 22:26
    Гость: Азбуке. Опять "запад":)))

    Ну,
    Возьми глобус и отпили его западную часть. И сразу успокоишься.

  3. 10.02.2026, 22:26
    Гость: Александр

    Ну, наконец то, вспомнили Александра III
    Поправочку, тоже, приветствую продолжительными аплодисментами

  5. 10.02.2026, 21:41
    Гость: Бобёр

    Дураки, дороги и вранье давно уже победили и армию и флот и экономику.
    А старому коню уже неважно что говорить - он слишком старый.

Все комментарии (28)
