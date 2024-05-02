Монгол Шуудан «Ремешок»

Исполнитель: Монгол Шуудан, Название: «Ремешок», Стиль: панк-рок, Год: 2024

«Монгол Шуудану» нет нужды что-то радикально менять в своем творчестве. К некоему золотому сечению группа пришла ещё шесть лет назад в альбоме «Инстинкт агрессивности»: бронебойное звучание, процентов 80 металла и 20 панка, анархия, Гражданская война, кровавый угар… Примерно по тем же рецептам группа выпустила новый альбом «Ремешок» - и не прогадала.

При этом «Ремешок» - концептуальный диск. Лидер «монголов» Валерий Скородед решил посвятить альбом истории одного революционного отряда от начала его становления до закономерного плачевного финала. Ради этой цели были отметены новые песни, не соответствующие теме («Забор») и собраны только анархические. Вводит в курс дела зловещее интро с цитатами из пасхального богослужения («смертию смерть поправ») и песни «Позарастали стежки-дорожки».

Азарт участников бойни постоянно граничит в альбоме с ощущением её бессмысленности и бесплодности. «Красных бей, пока не побелеют, белых бей, пока не покраснеют», - поется в первой же песне «Бей». Дескать, поляризация никуда не денется, даже если заряды сменятся на противоположные, а страданий в мире прибавится. Исторический контекст в альбоме присутствует, например, в «Цацках» упоминается атаман Никифор Григорьев, присягавший в Гражданскую то одним, то к другим, то к третьим, а в дуэте с Витой Безупречной «Волга мать река» использованы частушки тех времен. Но гораздо важнее осознание демоничности кровопролитной войны и обращение к Богу, как к последней инстанции, с мольбой пожить хотя бы ещё один день.

В «Ремешке» определенное внимание уделяется бесстыдной пропаганде, совращающей неокрепшие умы. В этом плане хороша, например, песня «Чо!», где некий манипулятор лепит из недалекого собеседника бездумного ниспровергателя под надуманным предлогом ущемления его прав. Апофеоз инстинкта уничтожения наблюдаем в песне «Окровавленный лобок».

Во второй половине альбома возобладали если не баллады, то песни с ярко выраженным лирическим оттенком, в которых сквозит разочарование в выбранном пути. Это «Стреляй, атаман», «Через мой труп» и «Русские кости». Блестящий документ озверения народа - «Бантик», где даже собака оказывается шокированной масштабами разрушений, учиненными гомо сапиенсами.

Финал альбома «66 жесть» - размышление о роли государства в гражданских войнах. Принцип разделяй и властвуй здесь является базовым, ну а в его основе лежит вся та же инфернальная природа.