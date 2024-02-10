«Бригадный подряд» спел в Мытищах для белых медведей

Концерт «Бригадного подряда» состоялся в Sherwood Pub в Мытищах 3 февраля 2024 года

Скататься в уютные Мытищи всем, кто в этот день имел такую возможность, было несколько резонов. Во-первых, именно с этого города «Бригадный подряд» начал свой глобальный тур в поддержку нового альбома «Нечего бояться». Во-вторых, в этот день праздновал свой день рождения новобранец-басист Денис Литвинов. Перед концертом активисты Фан-клуба вызволили его из гримерки и ударно поздравили, вручив весьма полезное для его окладистой бороды приспособление для ухода за ней.

Ну и, наконец, именно в Sherwood Pub всегда не покидает ощущение, что здесь на концертах собираются все свои. Во всяком случае, гитарист Сантер Лукьянов сказал публике именно об этом, заметив, что как минимум половина лиц в зале ему хорошо знакома и попросив у всех поэтому разрешение называть всех «друзьями». Зрительская любовь изливалась на музыкантов очень уж обильными дозами, и во время первой же песни «Любезным зрителям» к их ногам и впрямь, как заповедано текстом этой вещи, полетели букеты.

Новый альбом фронтмен Анатолий Скляренко пообещал представить публике чуть позже, а пока группа заканчивала отдавать долги по сильнейшему своему диску «Сомнамбула», отметившему в прошлом году десятилетие с момента своего релиза. Из этого диска вслед за «Любезным зрителям» «БП» сыграл залихватскую «Welcome aboard», а позже была «Друг» (в начале которой все участники группы устроили братание друг с другом), «Марш неудачников» (адресованный тем, у кого жизнь не удалась),«Катиться вниз» (перед которой Сантер выразил робкую надежду, что молодежи в зале это не актуально, но Толян безжалостно развеял его иллюзии), «Питер рок-н-ролл» и, разумеется, «Гитары».

Новый альбом «Нечего бояться» «Бригадный подряд» представил в полном объеме — за исключением финальной песни «Газ». В Мытищах это было впервые в истории: музыканты подчеркнули, что даже в Москве недавно была совершенно иная программа. Песню «Полярник» они показали как ответ на вопрос, зачем люди лезут мерзнуть на Северный Полюс. В зале на ней вдруг материализовались исполинские белые медведи, мирно танцующие вместе с другими поклонниками.

Не смогли музыканты обойти стороной и яркую песню «Наше Солнце». Сантер поведал, что она появилась в виде отдельного сингла довольно давно, и сразу вызвала бурную реакцию: в ней почему-то многие ринулись искать политический подтекст, которого там нет априори. Песню тоже было решено включить в новый альбом — несмотря на то, что она уже жила самостоятельной жизнью.

О революциях, которые не стоит совершать, повествовал «Парень». Во время еще одной вещи из «Нечего бояться» - «Художник» - поклонники устроили в зале флешмоб, непрерывно разворачивая длинную ленту с множеством нарисованных на ней схематичных человечков. А вот заглавную песню нового альбома «бригадиры» чуть не забыли сыграть, но вовремя спохватились — и исполнили ее последней в основной программе.

Во время небольшой передышки, Сантер пространно объяснил слушателям «Бригадного подряда», почему «Нечего бояться». Он признал, что в мире сейчас творятся безобразно грязные и даже чудовищные вещи, но главное — на них не зацикливаться, а бороться против внутренних демонов. Если они будут побеждены, то и всего этого дерьма вокруг автоматически не станет. Именно поэтому группа решила выпустить футболки к программе «Нечего бояться» с одной лишь этой надписью, но без названия коллектива — чтобы они напоминали не столько мерч, сколько служили напоминанием о самом важном и руководством к действию.

Ну а гостей Sherwood Pub ждал еще бис из трех песен. Для подпевок в «Гитарах» Анатолий Скляренко пригласил на сцену присутствовавших в зале детей. Когда они выполнили свою миссию, любезные зрители предложили сигануть им в зал. Толян не на шутку встревожился за судьбу малышни, предположив, что юные бэк-вокалисты рискуют «переломать кости». «Так нечего де бояться!» - парировали в зале те, для кого недавний тренинг от Сантера явно пошел впрок. Тысячу раз спросив позволения у родителей, Толян велел всем ловить их чад. Под торжественную барабанную дробь Максима Колдаева дети даже не прыгали, а моментально подхватывались со сцены заботливо протянутыми руками.