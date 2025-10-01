Оберманекен «Астрология» (винил)

Исполнитель: Оберманекен, Название: «Астрология», Стиль: саундпоэзия; Год: 2025

Есть такие альбомы, которые просто обязаны быть выпущенными на виниле. «Астрология» группы «Оберманекен» относится к их числу. Относясь к жанру саундпоэзии — все стихотворные тексты экстатически декламирует муза основателя коллектива Анжея Захарищева фон Брауша Олемпицка Эрте — этот диск кажется невероятно дружественным к слушателю, ибо каждый, чьи уши открыты к добротной музыке и качественной поэзии, найдет в нем нечто свое.

Соответственно, каждый волен выбирать и формат этого альбома. Сначала был выпущен CD с насыщенным звуком и красочным буклетом, где некоторые стихи даже образовывали собой причудливые графические фигуры. Для тех, кому некогда вникать во всякие изыски, предназначен цифровой релиз. Ну а для полного погружения в «астрологические» выкладки необходим экземпляр на виниле.

Только обладатели большой черной пластинки «Астрология» окажутся в эпицентре единства формы и содержания, поскольку довольно часто в альбоме упоминается винил. Его крутит в богемных клубах вечно модный Вертинский из одноименной ему композиции. Виниловый формат как эталон восприятия музыки появляется и в «Хуане Миро». Сама эта песня лишь на виниле раскрывается так детально, что каждая партия озвучивает определенный сюжетный элемент. Прогулка героев по Запределью сопровождает кошачья поступь басовой партии. Сновидческие подробности подчеркнуты шорохом песочных часов. Ну а густые и прямолинейные краски Хуана Миро — это, конечно утробные виолончельные звуки, манящие чуть отдаленно, но веско. Ну а когда в песню врывается современность с уютными московскими кофейнями, песня начинает пульсировать динамичным трансовым ритмом.

В стиле полотен Хуана Миро оформлен и внутренний глянцевый конверт альбома, в который вложена пластинка в матовом пакете. Эти иллюстрации размещены рядом с текстами песен. Причем, слово «пластинка» из текста «Хуана Миро» предусмотрительно изъята — нам как бы дают понять, что винил должен не витать где-то в недосягаемых эмпиреях, а радовать своим кристальным звучанием ценителя прекрасного сейчас и здесь.

Винил помогает тоньше прочувствовать и все великолепие и многообразие мухзыкальных стилей альбома. С помощью этого формата, можно понять, где в «Ариэле» обещанный «блюз Яузы» и «реггей Таганки» (а, может, они притаились в других композициях?). «Джоконда» мягко обволакивает дорогим джазовым ароматом, а «Алистер Кроули» бесцеремонно врывается в подсознание посредством шального синтипопа. Невероятный эффект наблюдается в «Пласидо Доминго»: слушатель натурально оказывается внутри старинного часового механизма, который кряхтит, скрипит, хрипит, но при этом работает безупречно и способен устроить вояж в прошлое почище любой машины времени.

Финальный экзерсис «Человек-неведимка» позволяет либо безмятежно заснуть, либо полностью унестись в иные изменения, напрочь исчезнув в обоих случаях из видимой реальности. Примечательно, что и на конверте пластинки в разделе этой песни присутствует одна лишь шляпа невидимки, а весь текст напрочь исчез. Но не бойтесь, вам не грозит пропасть бесследно, ведь игла на виниле протянет вам путеводную нить обратно.