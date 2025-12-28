Раскрыта причина отказа России поддержать Асада

19:57 28.12.2025

Сирийские повстанцы целенаправленно вели работу, чтобы убедить Российскую Федерацию не оказывать помощь бывшему президенту страны Башару Асаду. Об этом в интервью изданию Al Majalla заявил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, пишет МК.

По его словам, к 2024 году силы оппозиции столкнулись со стратегическим решением. Иран уже не мог предоставить существенную поддержку режиму Асада, его влияние ослабло, однако Россия сохраняла своё активное присутствие.

«Мы общались с одним очень высокопоставленным лицом. Не буду называть имени, но у меня сложилось впечатление, что я говорю напрямую с президентом Владимиром Путиным», - поделился аш-Шибани, вспоминая контакты с российской стороной.

Он отметил, что в Москве с должным вниманием отнеслись к доводу, что устранение Асада не повлечёт за собой автоматический вывод российского военного контингента из Сирии.

Уход российских сил из Дамаска спровоцировал стремительный крах сторонников Асада. Если российские войска покидали позиции, это означало, что они знали о скором приближении повстанцев, пояснил дипломат.

Аш-Шибани также высказался относительно российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Он уточнил, что если присутствие этих объектов соответствует интересам Сирии, то войска могут оставаться, однако в их текущем виде они не выполняют значимых задач, но и не планируется сохранять их лишь для видимости.