Раскрыта причина отказа России поддержать Асада

Сирийские повстанцы целенаправленно вели работу, чтобы убедить Российскую Федерацию не оказывать помощь бывшему президенту страны Башару Асаду. Об этом в интервью изданию Al Majalla заявил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, пишет МК.

По его словам, к 2024 году силы оппозиции столкнулись со стратегическим решением. Иран уже не мог предоставить существенную поддержку режиму Асада, его влияние ослабло, однако Россия сохраняла своё активное присутствие.

«Мы общались с одним очень высокопоставленным лицом. Не буду называть имени, но у меня сложилось впечатление, что я говорю напрямую с президентом Владимиром Путиным», - поделился аш-Шибани, вспоминая контакты с российской стороной.

Он отметил, что в Москве с должным вниманием отнеслись к доводу, что устранение Асада не повлечёт за собой автоматический вывод российского военного контингента из Сирии.

Уход российских сил из Дамаска спровоцировал стремительный крах сторонников Асада. Если российские войска покидали позиции, это означало, что они знали о скором приближении повстанцев, пояснил дипломат.

Аш-Шибани также высказался относительно российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Он уточнил, что если присутствие этих объектов соответствует интересам Сирии, то войска могут оставаться, однако в их текущем виде они не выполняют значимых задач, но и не планируется сохранять их лишь для видимости.

  1. 29.12.2025, 00:12
    Гость: АНТУАН

    Асад-отыгранная карта.его нет смысла России поддерживать,на уме две базы в том районе.Это для России важнее,чем бывший диктатор.

  2. 28.12.2025, 23:11
    Гость: Доказано-Передоказано

    Падение Асада лишний раз доказывает, что страной должны править представители национального большинства, титульной нации.

  3. 28.12.2025, 22:59
    Гость: Основная о оправданная причина

    американцы и их союзники остро нуждаются в источниках нефти и газа и возможность получить и контролировать эти источники уменьшаются с каждым годом.Трамп и его нападки на страны с нефтеносными и газоносными районами становится основой геополитики США.
    Относительно Сирии там уже практически всё поделили.
    Асад и его команда больше выиграли,уйдя с политической арены и предпочтя труд офтальмолога работу узурпатором на износ.
    Учитывая,что базы РФ в Сирии остались за нами,воевали не зря.
    Новые времена требуют новых решений!

  4. 28.12.2025, 22:27
    Гость: Поручик

    Причина падения режима Асада в том что в условиях СВО, России оказалось сложно вести войну на два фронта, возникла нехватка военных ресурсов и сложность их доставки в Сирию. Все ресурсы были брошены на СВО, крайне сложно было сдерживать ВСУ.

  5. 28.12.2025, 22:01
    Гость: так

    Деньги тратились в Сирии, в интересах России, как и в других дружественных странах. Беда в Кремле не было и нет ЕДИНСТВО, в принятии решении и там, как видно большинство отрицали....

