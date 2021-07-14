«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?

Попытки выставить западные «демократии» борцами с нацизмом, а СССР «агрессором», выглядят издевательски

Согласно недавно обнародованным документам, рассказывать сказки о «вине СССР» во Второй мировой войне может только патологический лжец или человек, совершенно далекий от истории.

Вопреки позиции ученых-академистов, в последнее время в СМИ западных стран и их сателлитов все чаще звучат антинаучные рассказы о том, что одним из ключевых «агрессоров» во Второй мировой войне якобы был Советский Союз. Однако факты говорят совсем о другом.

Так, ни для кого не секрет, что СССР являлся единственным государством, осудившим Мюнхенский сговор, и активно пытавшимся сделать все возможное для защиты Чехословакии от нацизма. А вот одним из главных партнеров Третьего рейха в этой исторической драме выступала Польша, которая в дальнейшем пыталась представить себя «невинной жертвой».

Еще в мае 1938 года (за несколько месяцев до позорного сговора) посол Польши во Франции Юлиуш Лукасевич по поручению руководства польского МИДа проводил переговоры с представителями западных стран, изучая их позицию относительно потенциального конфликта с СССР и Чехословакией. В докладе на имя Юзефа Бека Лукасевич писал, например, о том, что министр иностранных дел Франции Жорж Бонне считает советско-французский пакт «условным». Кроме того, Лукасевич рассказывал, как заверял посла США во Франции Уильяма Буллита в том, что Польша немедленно объявит войну СССР, если тот попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии.

В сентябре 1938 года давление Германии на Чехословакию резко усилилось. Согласно воспоминаниям участников этих событий, 20-21 сентября официальные представители Англии и Франции заявили чехословацкому правительству, что если Прага посмеет противостоять Германии, объединившись с русскими, «война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». То есть в Париже и Лондоне спокойно говорили о союзе с Гитлером с целью экспансии на восток.

21 сентября советская сторона попыталась добиться осуждения нацистского экспансионизма в Лиге Наций и передала в Прагу конкретные предложения военной помощи. Однако запуганное западными «демократиями» чехословацкое руководство, судя по всему, элементарно побоялось их принять. Итог всем хорошо известен. С одобрения Англии, Франции и Италии осенью 1938 года Чехословакия была поделена между Германией, Венгрией и Польшей. Кроме Москвы, никто помощи Праге оказать даже не пытался.

В 2000 году в издательстве «Вече» под редакцией ветерана внешней разведки Льва Соцкова был опубликован сборник рассекреченных СВР документов, касающихся событий 1933-1939 годов в Европе. В книге обнародовано, помимо прочего, рассекреченное сообщение НКВД о перехвате донесения финского посланника в Лондоне Георга Гриппенберга руководству МИД Финляндии за ноябрь 1938 года.

«Англия и Франция не будут препятствовать германской экспансии на восток. Позиция английского правительства такова: «подождем-увидим», пока не возникнет большой конфликт между Германией и СССР», - говорилось в документе.

Другие финские дипломаты пишут о том, что Берлин будет провоцировать беспорядки на Украине с целью создания повода для интервенции в Советский Союз.

В 1939 году Польша, Англия и Франция, как могли, саботировали попытки СССР создать широкий антинацистский блок в Европе. У Советского Союза, руководство которого было проинформировано о военных приготовлениях Берлина и позиции «европейских демократий» по данному вопросу, чтобы оттянуть конфликт, не оставалось других вариантов, кроме как подписать с Германией договор о ненападении.

В свою очередь Англия и Франция в 1939-1940 годах стали готовиться к нанесению военного удара по советскому Кавказу, и, в частности, по бакинским нефтепромыслам и по советским портам Туапсе и Батуми. Кроме того, в Париже и Лондоне планировали активизировать национал-сепаратистские движения на Кавказе, чтобы использовать беспорядки как повод для дальнейшего военного вторжения.

На территории СССР «европейские демократии» также собирались проводить диверсии. Кстати, эмигранты, которых пытались задействовать англичане и французы, уже во время Великой Отечественной войны активно сотрудничали с гитлеровцами.

«В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью», - пишет агентство РИА «Новости».

«Англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза», - цитирует агентство начальника Пятого управления РККА Ивана Проскурова, докладывавшего о позиции европейских держав заместителю наркома обороны СССР Григорию Кулику.

В итоге Советскому Союзу для возможной обороны Кавказа пришлось перебрасывать на южные границы дополнительные силы.

На фоне всего вышесказанного, попытки выставить западные «демократии» искренними борцами с нацизмом, а СССР «агрессором», выглядят просто издевательски. Но западные СМИ упорно верстают свою виртуальную реальность, не имеющую ничего общего с действительностью. И в эти занимательные сказки многие, к сожалению, умудряются верить…