Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

16:43 25.12.2025

Если повышение налогов приведет к выполнению всех социальных обязательств и обеспечению безопасности и обороноспособности страны, население отнесется с пониманием к этому повышению фискальной нагрузки, заявил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин.

"Если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение "серых" зон в экономике, сокращение этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, благодаря, в том числе, повышению фискальной нагрузки, сохраним сбалансированность бюджета и экономики, это не может не отразиться положительно на ситуации в стране в целом и материальном положении наших граждан", - приводит его слова "Интерфакс".

"Тогда будет полное понимание среди людей того, что мы делаем, и, соответственно, поддержка", - добавил он.