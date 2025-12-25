Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов
Если повышение налогов приведет к выполнению всех социальных обязательств и обеспечению безопасности и обороноспособности страны, население отнесется с пониманием к этому повышению фискальной нагрузки, заявил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин.
"Если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение "серых" зон в экономике, сокращение этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, благодаря, в том числе, повышению фискальной нагрузки, сохраним сбалансированность бюджета и экономики, это не может не отразиться положительно на ситуации в стране в целом и материальном положении наших граждан", - приводит его слова "Интерфакс".
"Тогда будет полное понимание среди людей того, что мы делаем, и, соответственно, поддержка", - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
изобразить якобы единство антинародной верхушки и народа. Пустой номер.
Только эти социальные выплаты не видны. Их с начала 2025 года впихнули в выплаты под одну строку. И не понятно, то ли они там есть, то ли их там нет, а это повышение пенсии или ещё чего нибудь.Закамуфлировали выплаты так, что без бутылки и юриста с экономистом не разберёшься.
а если как обычно все сборы пойдут в карманы власти, которые они как обычно держат на западе, так как не желают вкладывать деньги в нашу экономику, тогда что, очередной раз расскажет как его обманули?
не пугайте банкиров , что денег не будет у рабов и вообще. Деньги для них -это оружие порабощения, эксплуатации и возможность получении сверх прибыли.
да, мы рады повышению налогов, тарифов, штрафов, дани все видов .. Но если бы расходы бюджетов соответствовали здравому смыслу , то мы были бы безумно рады. А то как анонсируют "зарплаты" чиновникам, депутатов, министров, банкиров, артистов, менеджеров и генерально-гениальных директоров не естественных монополий, ... так аж заколдобишься от радости за них. Сколько там "озимых и яровых " собрали с народа банкиры в спЁрбанке , Сколько миллионов потратили чиновники на елочки-шарики-фонарики....?