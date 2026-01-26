Круглый Бэнд «Посмотрите… или 4/4 пути»

Исполнитель: Круглый Бэнд, Название: «Посмотрите… или 4/4 пути», Стиль: джазовый перфоманс, Год: 2025

Владимир Высоцкий уже несколько десятилетий в России является признанным музыкантом, актером и поэтом. Несмотря на то, что сам он, к неудовольствию некоторых консерваторов, ломал каноны и раздвигал рамки, в интерпретации его наследия царит некоторая инерция. Если лирика великих предшественников Владимира Высоцкого- Сергея Есенина и Владимира Маяковского — интерпретируется обычно в очень смелых авангардных перфомансах, то барда поминают более традиционно: кавер-версии, концерты памяти, фильмы…

Ситуацию изменил «Круглый Бэнд» под руководством саксофониста-импровизатора Алексея Круглова. Коллектив обычно тяготеет к инструментальным фри-джазовым акциям и альбомам, но его лидер является также профессиональным поэтом, практикующим литературно-музыкальные постановки по творчеству того же Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Дмитрия Пригова и многих других авторов. Обращение к фигуре Владимира Высоцкого вряд ли было для «Круглого Бэнда» случайным — хотя бы потому, что отец Алексея Владимир Круглов слыл одним из лучших исполнителей песен «шансонье всея Руси», и сохраняя аутентичность, и привнося что-то свое, и проживая Высоцкого на сцене в том числе и как персонажа.

К перфомансу «Посмотрите… или 4/4 пути» «Круглый Бэнд» периодически обращался на протяжении порядка десяти лет в разных составах и с теми или иными модификациями программы. Одно из последних выступлений такого рода состоялось в клубе «Эссе» Ростова-на-Дону 20 апреля 2023 года. Через некоторое время скончался Владимир Круглов, так что вышедший по следам того представления компакт-диск стал еще и данью памяти отца Алексея.

В основу программы положен коллажный принцип — то есть фрагменты стихов звучат вперемешку с песнями, музыкальными темами, долгими импровизациями и барабанными соло. При этом это не хаос и даже не перфоманс в привычном его понимании, а четко структурированная симфония или сюита. Цементирующим моментом представления служит разорванная декламация «Канатоходца», строки из которого про четверти пути проецируются на судьбу самого Владимира Семеновича.

Первая четверть — его ранние песни со стилизациями под уголовную романтику Один из центральных номеров здесь — мелодекламация Алексеем Кругловым «Городского романса», вскрывающая беззащитность, которая наверняка была присуща не только герою, но и автору. Следующая «четверть» - военные песни, ядром которых служат «Братские могилы» и «Мы вращаем Землю.». Где война, там и любовь, и как логическое продолжение батальных песен идет «Баллада о любви».

В отдельный большой блок выделены юмористические песни Владимира Высоцкого. В исполнении «Круглого Бэнда» они звучат вовсе не развлекательно. «Смешно, не правда ли смешно?!» - наперебой повторяют участники группы строки из «Прерванного полета», да так, что мороз по коже! И хотя Владимир Круглов довольно близко к оригиналу исполняет «Очевидное невероятное» из сумасшедшего дома» и «Честь шахматной короны»,это воспринимается не как повод похохмить, а в качестве горестной исповеди жертв обстоятельств.

Финальная четвертая «четверть» - это исповедальне и религиозные песни Владимира Высоцкого, в которых сквозит предчувствие скорой гибели: «Охота на волков», «Общаюсь с тишиной я», «И снизу лёд, и сверху», «Парус» и др. В исполнении «Круглого Бэнда» - это практически молитвы о благополучном упокоении мятежной души в райских кущах. А теперь это еще и заупокойная «служба» по Владимиру Круглову…