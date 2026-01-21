Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания

© KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуме ввели ограничения для работы фотокорреспондентов. Сегодня фотографов от СМИ, вопреки сложившемуся порядку, не пустили на пленарное заседание.

Как пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе нижней палаты, балкон в зале заседаний, на котором обычно работали фотографы, изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов. С сегодняшнего дня вступил в силу именно этот режим работы.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов. — Ред.) в плохом виде». «Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х,— высказался Володин.— Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других».

Ранее «Единая Россия» разослала предупреждение своим депутатам о работе в зале заседаний фотокорреспондентов с длиннофокусными объективами. Парламентариев призвали помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

В Совете федерации уже давно действует запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2026, 23:01
    Гость: Бобёр

    Видимо скоро приедет шеф-лазар и они там все ему перстень целовать будут, а на виду у народа - это неудобненько.

  2. 21.01.2026, 22:29
    Гость: И это "дума"

    "Думцы" ОЧЕНЬ БОЯТСЯ, что вся их дурь антинародная будет видна, а ещё и "таланты" родственничков...

  5. 21.01.2026, 21:13
    Гость: Гутен морген!

    А чо? Разве посторонним ещё не запретили заходить за турникет в эту самую Думу? Всём! Особенно, журналюгам! Особенно с аудио-видео-фото-байдой! Недоработка какая! Ужас!
    Ну, хоть, исправляются по-маленькому.
    Ждëм'с Железняка с караулом...

Все комментарии (30)
