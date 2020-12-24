«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского

Анатолий Чубайс сейчас пытается дистанцироваться от беспредела 90-х, чтобы не ударить в грязь лицом перед зарубежными партнерами

Между Михаилом Ходорковским и Анатолием Чубайсом разгорелся нешуточный скандал. Началось все с того, что Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Чубайс якобы получил 2-3 миллиона долларов от коммунистов ради организации их встречи с Борисом Ельциным. Подразумевалось, что именно это совещание и спасло тогда КПРФ от уничтожения.

Среагировал на эти обвинения Чубайс довольно резко. «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете, - написал он на своей странице в Фейсбуке. - Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться – слабо?».

При этом Чубайс признает, что встреча Ельцина с олигархами в 1996-м действительно состоялось. Однако, по данным внедрителя нанотехнологий, разговора об уничтожении КПРФ на ней не было. По версии Чубайса, речь на совещании шла о предложении ему возглавить предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Миллионы же Чубайс получил как раз на эти цели и на Центр защиты частной собственности.

В гневном посте Чубайс прямо противопоставил себя Ходорковскому: «То, что для вас нормально (например, за деньги организовать встречу с Президентом), для меня за пределами допустимого. То, что для вас невозможно (например, признать свою ошибку), для меня обязательно. Разные мы люди».

Комментируя болезненную реакцию Анатолия Чубайса на слова о себе, политолог Максим Жаров указал на то, что компартию действительно хотел Борис Ельцин запретить в марте 1996 года, однако побоялся мощного протестного резонанса в регионах. Что касается «непотопляемого» Чубайса, то он просто хочет, по мнению эксперта, обелиться перед нынешними зарубежными партнерами: мол, деньги брал, но не в качестве взяток, а на фонд.

«Что касается Ельцина и прихода его к власти — это смута, бардак, дело же не только в Чубайсе, дело в том, что коррупция была зашкаливающей везде, люди ошалели от того, что получили власть и у них появился доступ к ресурсам, - сказал Максим Жаров в интервью Накануне.Ру. - Коррупция была структурирована, говорить о том, что надо было платить Чубайсу или кому-то еще, это не так важно — ведь надо было платить всем. Хочешь пробиться, принять решение, не имеет значения, это бизнес-решение или кадровое — будь добр, плати. Я работал в "Московских новостях", и известный журналист Андрей Николаев, он тогда работал на телевидении и занимался расследованиями, так вот он сказал, что получил список, сколько стоит какая должность — например, должность губернатора Подмосковья стоила около 2 млн долларов. Я не помню точно, какая цифра была, но где-то такой ценник».

Победа Чубайса помогла, по мнению Жарова, устанавливать свои порядки: «Хотя слово "порядок" здесь не подходит, но он стал реализовывать систему. Я думаю, что система осталась коррупционной, но прекратился весь ужас, когда люди даже с деньгами не знали, кому дать, а когда все систематизировалось — все стало понятно — этому столько, этому за это».

Сейчас Чубайсу важно дистанцироваться, по мнению Жарова, от лихих 90-х. «В те времена не было некриминального бизнеса, в те времена не было некриминальных отношений, их просто не могло быть, потому что дербанили страну "по беспределу". Я не беру в расчет шпану, которая на улицах убивала друг друга, я имею в виду схватки за самые жирные куски советской экономики, и говорить, что кто-то был вне криминала, не приходится. Что касается дня сегодняшнего — я думаю, что Анатолий Борисович дистанцируется от ходорковских, навальных и дерипасок, потому что ситуация поменялась, бизнес стал несколько другим, он стал контролироваться силовиками».

Заявление Чубайса Жаров назвал «смехотворным» еще и потому, что в 90-е все контролировала дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. А коммунистов запретить действительно одно время тогда хотели. «Но анализ ситуации показал, что это может вызвать негативные последствия, особенно в провинции, - поясняет политолог. - На тот момент власть валялась на земле, и умные люди посчитали, что этого делать не надо, проще приехать и поговорить с людьми из КПРФ, хорошенечко отстимулировать и включить их в число тех, кто находится у кремлевской кормушки».