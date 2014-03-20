Анна Седокова: «На внешности экономить не стоит!»

Свою карьеру звезды первого эшелона Анна Седокова начала в 2002 году, когда стала участницей «ВИА Гра»

Многие солистки «ВИА Гры» обрели в группе такую «путевку» в жизнь и столь широкую популярность, какие другие певицы зарабатывают десятилетиями. Но Седокова, даже покинув группу, не утратила звездного статуса. Наоборот, она вернулась на сцену как самостоятельная творческая единица, стала успешной телеведущей и снялась в нескольких кинофильмах. Проекты с ее участием сразу становятся рейтинговыми. Номера журналов Playboy и МAXIM с Анной на обложке стали одними из самых продаваемых.

Будучи совсем крохой, Аня с мамой и братом жила в неблагополучном районе на самой окраине Киева. Отец ушел из семьи, когда девочке было пять лет. Маме с трудом удавалось прокормить детей, и Ане пришлось очень нелегко, надо было помогать. Уже тогда у нее выработался сильный характер.

Всё свободное время она отдавала музыке и вскоре закончила с золотой медалью не только обычную школу, но и музыкальную.

В золотом составе «ВИА Гры»

В шестнадцать лет Аня была заводилой вечеринок в ночных клубах. Вскоре она проявила себя не только в качестве ведущей, но и как режиссер этих вечеринок. Новое занятие так захватило Анну, что она подала документы в «Киевский Национальный Университет культуры и искусства» на курсы «Диктор ТВ и радио». У нее появилась четкая цель – стать телеведущей.

Но судьба распорядилась иначе. Узнав о прослушиваниях в «ВИА Гру», Седокова решила попытать счастья. Обойдя двести кандидаток, она прошла в пятерку лидеров, но... из-за юного возраста и образа девочки-тинейджера не вписалась в стиль группы! Анна вернулась на телевидение, но спустя некоторое время продюсеры «ВИА Гры» заметили, что «девушка созрела». Ее пригласила заменить уходящую в декрет Надежду Мейхер.

Следующие два года принесли Седоковой славу. Именно при ней группа достигла фантастического успеха, а их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской признали «золотым» составом «ВИА Гры».

Правильный выбор

Популярность группы достигла высшей точки, но в это время Аня узнала, что ждет ребенка. Певица покинула сцену ради дочки Алины. «Я сделала самый правильный выбор в своей жизни», – призналась Седокова. Но в те дни ей казалось, что почва уходит из-под ног. В жестоком мире шоу-бизнеса ее исчезновение на год могло обернуться полным забвением.

Анна не из тех, кто легко сдается, и вскоре она рискнула начать сольную карьеру. Первый же клип на песню «Мое сердце» понравился зрителям, а новым видео «Привыкаю» она закрепила успех. В паре с Андреем Малаховым они изобразили пламенную страсть, и провокационный клип надолго попал в ротацию.

После такого взлета певица взяла творческую паузу. Но отдохнуть Анне не удалось – ее пригласили сразу в два проекта: телефильм «Тунгусский метеорит» и сериал «Сила притяжения». А в 2008-м она стала ведущей теле-шоу «Телезвезда – суперзвезда» на телеканале «Украина» и шоу «Король Ринга» на «Первом канале». Ее телевизионная карьера набирала обороты просто стремительно, ведь каждое свое появление она умела сделать феерическим – начиная от образов и заканчивая постановкой номеров.

«Самое главное для меня в карьере – это мой верный слушатель и зритель, – говорит Анна. – Жизнь бывает непредсказуема и очень часто жестока. Но главное твердо знать, что всё будет хорошо!»

Фото с сайта annasedokova.com

Мужья и дочери

Впервые певица вышла замуж в восемнадцать лет – за футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. О том времени она вспоминает нечасто – тогда ей просто хотелось стать взрослой. Брак оказался несчастливым, развод с мужем болезненным.

Анна осталась одна, с маленькой Алиной на руках. И в тот момент выход был только один – взять себя в руки и забыть обиды, ведь певица не хотела, чтобы ее состояние повлияло на дочь. Она сделала все, чтобы они с бывшим мужем не стали врагами. Из любящих друг друга людей они превратились в хороших знакомых, и певица искренне говорит, что хочет, чтобы у него все было хорошо.

Потом зегодня звезда нашла счастье со вторым мужем – бизнесменом Максимом Чернявским, от которого у Анны есть уже вторая дочь – Моника. Даже когда певице приходилось уезжать на гастроли, он оставался дома с двумя детьми.

Однако и этот брак оказался недолгим. Как призналась Анна в интервью, супруг уделял мужское внимание не только ей. Седокова хотела вернуть мужа, была готова бороться с соперницами. Однако стало известно, что супруги проводят все меньше времени вместе. В феврале 2013 года Анна объявила о разводе с Максимом Чернявским.

«Да мы официально развелись с Максимом. Я абсолютно свободна. Это не означает, что наши дороги разошлись. Мы по-прежнему будем идти по одной – просто, возможно, уже за руку с другими. Но всегда знаем, что в любой ситуации можем опереться на плечо друг друга. Мы решили все наши вопросы, финансовые и не только. Мы не помним ни обид, ни сожалений и все так же любим друг друга. Просто мы больше не вместе...» – написала Седокова в интернете.

«Свой» аромат, стрелки и авто-бронзанты

В ее сумочке всегда найдется несколько коробочек пудры, тушь для ресниц, помада и блеск для скул.

Что касается ароматов, то певица советует всем отказываться от ароматов известных марок – они слишком распространены, есть риск утратить собственную уникальность. Сама же она нашла «свой» парфюм после долгих поисков и предпочитает хранить название бренда в секрете. Лишь признается, что это французский дом, который производит селективные ароматы и имеет всего несколько магазинов. Риск, что выбранным певицей ароматом будет пользоваться кто-то еще, сводится к минимуму, а это, по мнению Седаковой, имеет огромное значение. Ведь каждая дама должна быть уникальной, чтобы мужчина просто не мог ее с кем-то сравнить.

Еще один ее секрет – для своей красоты не нужно жалеть ни времени, ни средств. «Я считаю, что на внешности экономить не стоит, – говорит звезда. – Если вы хорошо и ухоженно выглядите, к вам и относиться будут соответствующе. Поэтому нужно вкладывать деньги в себя, в свою красоту».

Это всё хорошо, но кто-то может задать закономерный вопрос – а что делать нам, простым смертным? У Седаковой и на это есть ответ: дешевый крем лучше, чем никакой. Если закончился даже он, купите обычный детский.

А если нет никакого крема, звезда советует обмазать лицо и тело оливковым маслом. Также Анна любит баловать кожу скрабом из овсяных хлопьев и кофейной гущи. После него кожа становится бархатистой. Не стоит забывать и о волосах, укрепляя их питательными масками. Вот рецепт старинной маски, который Анна узнала от американского косметолога: смешать 25 грамм меда, сырое яйцо и три-четыре капли лимонного сока.

Чтобы волосы были здоровыми, надо каждый вечер расчесывать их.. по сто раз, считает звезда. Она даже приучила к этой процедуре свою дочку, и ее волосы стали красивыми, как у мамы. Седокова советует всем запомнить полезное правило: не закручивайте мокрые волосы в «хвосты», иначе «заломы» и секущиеся кончики вам обеспечены. Всегда нужно сначала полностью высушить волосы, а уже потом начинать делать прически.

В обычной жизни Анна не злоупотребляет декоративной косметикой – ее кожа и без того устает от обилия грима во время съемок. Она предпочитает пользоваться популярными сегодня кремами-автобронзантами, выравнивающими цвет лица и придающими коже бронзовое сияние.

Когда же без мейкапа не обойтись, звезда наносит на кожу корректор, делает свои любимые стрелки и прокрашивает тушью ресницы. Кроме того, Анна обязательно подчеркивает брови, ведь это едва ли не самая важная деталь в макияже. А вот тени для век певица не использует, считая, что их всё же должен наносить лишь профессиональный визажист.

Фото с сайта annasedokova.com

Чайный гриб стройнит фигуру

Чтобы сохранить стройность, звезда старается чаще употреблять в пищу энзимы – вещества, помогающие пищеварению. Они есть в сырой пище, особенно в авокадо или манго. Можно принимать пробиотики – живые микроорганизмы, которые способствуют лучшей работе пищеварения.

«Я посоветую всем делать квас из чайного гриба, – говорит Седокова. – В Америке такой квас называется камбуча и стоит бешеных денег. Многие россиянки настаивают его самостоятельно и правильно делают – ведь в таком квасе содержится огромное количество пробиотиков и прочих полезных веществ. Пару стаканчиков кваса в день благотворно скажутся и на фигуре, и на самочувствии».

Поскольку Седокова не любит «железки» в зале, то использует для поддержания формы обыкновенный бег. А где бегать – на стадионе или беговой дорожке, неважно. Главное, делать это регулярно. Уже через пару недель уйдут лишние килограммы, а мышцы станут крепче.

На сцене и на светских мероприятиях Анна играет роль женщины-вапм. Возможно, чтобы отдохнуть от этого образа, вне сцены она предпочитает свободный стиль одежды – носит рваные джинсы, откровенные топы и спортивную обувь.