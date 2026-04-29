Набиуллина: российские сбережения – единственный источник финансирования
Сбережения россиян стали практически основным источником финансирования экономики страны после 2022 года, когда доступ к западным рынкам капитала для отечественных компаний оказался закрыт, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», сообщает радио НСН.
По ее словам, ранее российские компании могли привлекать средства граждан Европы и США, пользуясь низкими процентными ставками. Это позволяло, в частности, экспортным предприятиям брать дешевые кредиты за рубежом и наращивать производство продукции для внешних рынков.
Сейчас, отметила Набиуллина, такие источники финансирования фактически недоступны. «Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки», - подчеркнула глава ЦБ РФ.
Академик Нигматулин: "30 лет либералы-недоучки уничтожали образование, экономику России, промышленность, авиастроение, приборосьтроение и станкостроение. Сегодня они заняли все ключевые позиции в структурах власти и бизнеса. Cложнейшими высокотехнологическими направлениями у нас в стране руководят социологи, юристы и экономисты, по сути, технические неучи. В такой ситуации ни о каком развитии России не может быть и речи!"
1. Заставить ЦБ работать в интересах развития экономики России
2. В такой огромной стране как Россия нет никакого малого и среднего бизнеса.
3. ЦБ и Набиулина установили самые дорогие банковские кредиты в мире на открытие и ведение бизнеса.
3. Введите налог на роскошь для супер-богатых
4. Введите диффернцированныое налогооблажение населения, а неодинаковое как сейчас для бедных и супер-богатых
5. Заставьте воровской сырьевой олигархат выйти из офшоров где они не платят налогов и стать резидентами в России
А не надо было промышленность УМЫШЛЕННО УБИВАТЬ.
ЦБ НЕТ ДЕНЕГ, нет ресурсов, нет резервов. Доруководилась.