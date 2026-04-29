Набиуллина: российские сбережения – единственный источник финансирования

Сбережения россиян стали практически основным источником финансирования экономики страны после 2022 года, когда доступ к западным рынкам капитала для отечественных компаний оказался закрыт, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», сообщает радио НСН.

По ее словам, ранее российские компании могли привлекать средства граждан Европы и США, пользуясь низкими процентными ставками. Это позволяло, в частности, экспортным предприятиям брать дешевые кредиты за рубежом и наращивать производство продукции для внешних рынков.

Сейчас, отметила Набиуллина, такие источники финансирования фактически недоступны. «Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки», - подчеркнула глава ЦБ РФ.