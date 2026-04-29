Набиуллина: российские сбережения – единственный источник финансирования

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Сбережения россиян стали практически основным источником финансирования экономики страны после 2022 года, когда доступ к западным рынкам капитала для отечественных компаний оказался закрыт, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите», сообщает радио НСН.

По ее словам, ранее российские компании могли привлекать средства граждан Европы и США, пользуясь низкими процентными ставками. Это позволяло, в частности, экспортным предприятиям брать дешевые кредиты за рубежом и наращивать производство продукции для внешних рынков.

Сейчас, отметила Набиуллина, такие источники финансирования фактически недоступны. «Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки», - подчеркнула глава ЦБ РФ.

  1. 29.04.2026, 16:13
    Гость: славянин

    Академик Нигматулин: "30 лет либералы-недоучки уничтожали образование, экономику России, промышленность, авиастроение, приборосьтроение и станкостроение. Сегодня они заняли все ключевые позиции в структурах власти и бизнеса. Cложнейшими высокотехнологическими направлениями у нас в стране руководят социологи, юристы и экономисты, по сути, технические неучи. В такой ситуации ни о каком развитии России не может быть и речи!"
    .
    1. Заставить ЦБ работать в интересах развития экономики России
    2. В такой огромной стране как Россия нет никакого малого и среднего бизнеса.
    3. ЦБ и Набиулина установили самые дорогие банковские кредиты в мире на открытие и ведение бизнеса.
    3. Введите налог на роскошь для супер-богатых
    4. Введите диффернцированныое налогооблажение населения, а неодинаковое как сейчас для бедных и супер-богатых
    5. Заставьте воровской сырьевой олигархат выйти из офшоров где они не платят налогов и стать резидентами в России

