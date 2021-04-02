IV Великопостный хоровой фестиваль (открытие), 5 апреля, Большой зал Московской консерватории

15:31 2.04.2021

IV Великопостный хоровой фестиваль пройдет в Москве с 5 по 25 апреля 2021 года

Мероприятие, организованное при при поддержке Министерства культуры РФ в Москве, будет приурочено к 300-летию Московского Синодального хора. Концертные программы фестиваля пройдут на нескольких площащках столицы: 5 и 20 апреля – в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 25 апреля – в Соборной палате города Москвы. Кроме того, 14-15 апреля 2021 года состоится научная конференция «Московский Синодальный хор: 300 лет служения церкви, отечеству и русской культуре».

На фестивале выступят ведущие профессиональные, детские, студенческие и любительские хоровые коллективы, которые исполнят шедевры отечественной православной музыки.



Помимо концертов, 11 апреля в рамках богослужения в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке прозвучит на два хора уникальное произведение С.В. Рахманинова «Литургия св. Иоанна Златоуста». Богослужение возглавит владыка Иларион, а исполнять музыку будут хор «Мастера хорового пения» и Синодальный хор. 17 апреля там же будет исполнено «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.



Открытие фестиваля состоится 5 апреля 2021 года в Большом зале Московской консерватории. Произведения Петра Чайковского, Дмитрия Бортнянского, митрополита Илариона (Алфеева) и других композиторов исполнят Московский Синодальный хор, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени А.В. Свешникова, Камерный хор Московской консерватории и Камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Начало в 19.00.