Василий Шумов «Зашиваюсь»

Исполнитель: Василий Шумов, Название: «Зашиваюсь», Стиль: соц-арт, Год: 2022

Василий Шумов — концептуалист до мозга костей. Но такого торжества метода, как в новой пластинке «Зашиваюсь», не наблюдалось у него давно. Диск образует единое пространство с художественной выставкой автора «Идеальный муж зашивается», представляющей собой ироничную галерею примерных супружеских пар в разных обстоятельствах. Инсталляция с обложками альбома «Зашиваюсь» занимает центральное место в экспозиции, образуя циферблат.

Что это все может значить, находит в первой альбомной песне «12 белых голубей». Как всегда бесстрастным голосом, Василий Шумов предлагает нам три варианта разгадки заглавного символа: 12 месяцев, 12 апостолов или 12 часов на циферблате. Похоже, самому ему ближе последняя версия — в силу ее некоторой механистичности. Весь альбом — это по сути, циферблат истории, из которого рандомно выбираются определенные события для невозмутимой фиксации без гнева и пристрастия. Недаром в альбоме есть треки, посвященные, Перестройке и Оттепели.

Однако, гораздо больше Василия Шумова интересует современность, но и в ней он ищет червоточины в исторической перспективе. Как обычно, обильную пищу для ума дают «московские» песни музыканта. «Формула Зарядья», по его мнению, это не что иное, как: Зарядье + изменения = бесконечность. И действительно, взглянув почти на 1000-летнюю историю этого района, нельзя не заметить, что его все время сносят подчистую под то, что так и не удосуживаются в итоге построить.

Иди взять трек «Киевские», где описаны злоключения профана, заблудившегося между тремя одноименными станциями метро. При всей видимой абсурдности ситуации, такое там происходит сплошь и рядом. А уж если спроецировать «Киевские» на нынешнюю геополитическую трагедию, то мы действительно увидим как минимум три образа Украины, за которые оппоненты готовы порвать друг другу глотки.

Но Шумов по-прежнему безжалостен к любой пропаганде. Это хорошо видно из сверхлаконичной «Боинг Бук», где случай со сбитым над Донецким регионом ракетой «Бук» «Боингом» стал поводом для самых грязных политических игр. Шумов же актуализирует другое значение слова «бук» (родительный падеж), подразумевающее простаков, верящим всевозможным «официальным версиям».

Заметим, что такая бездна смысла обнаруживается всего в двух словах. Но Шумов превзошел самого себя, разместив в качестве заглавной песни альбома трек «Зашиваюсь», состоящий всего из одного нынешнего слова. И действительно — не это ли касается абсолютно нас всех? Одни зашиваются от алкоголизма. Другие — из-за алкоголизма. Первым посвящена «Без идеи все синеет», ведь пьют, как известно, от безделья.

О вторых, по сути — вся последняя треть диска, а это, ни много ни мало, около 10-ти песен. Под раздачу подпадают и успешные российские рокеры («Рок-брексит», «Золотой состав»), и спесивые светские фотографы («Фотоулыбочка»), и, конечно же, спортсмены, у которых вечно «на бумаге все выглядит очень хорошо», а как наступает провал — они сразу начинают озадаченно чесать репу. Кстати, песня «На бумаге», лирическая и с акустической гитарой, одна из немногих более-менее традиционно звучащих треков альбома, чем-то напоминая «Формулу-1» из блюзового альбома «Центра» «Брюлик». Остальные песни — электронные миниатюры, некоторые — с женским вокалом («Танцкружок», «Нехорошие предчувствия» и др.)

Сам Василий Шумов транслирует свои успехи отнюдь не «на бумаге», предпочитая словам действие. Показательный момент: сольник «Зашиваюсь» (27 песен и 75 минут звучания!) вышел безо всякой рекламы, как приложение к выставке «Идеальный муж зашивается». Диск шикарно оформлен — это единственная позиция в обширной шумовской дискографии, где есть и диджипак, и слипкейс! А, между тем, пока отсутствует даже цифровой релиз, что делает этот CD настоящим сокровищем для меломанов.