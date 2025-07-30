longlong feat. Лучший Самый День и Сектор Газовой Атаки «Ариведерчи» (интернет-сингл)

longlong feat. Лучший Самый День и Сектор Газовой Атаки «Ариведерчи» (интернет-с

Исполнитель: longlong feat. Лучший Самый День и Сектор Газовой Атаки, Название: «Ариведерчи», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Ностальгия неплохо воспринимается слушателями, так что неудивительно, что многие исполнители стараются на ней сыграть. В последнее время участились песни от панк групп о недостижимом детстве, поиске своего идеального 2007-го и обращениями к самому себе 20-летней давности. Но, как говорил Сергей «Чиж» Чиграков, я что — идиот, чтобы письма самому себе писать?

Видимо, понимая это, ярославская группа longlong записала веселое прощание с прошлым, Точнее, даже не с прошлым как таковым, а с его косяками, неудачами и несуразностями. Песне, как и многим синглам ярославцев, присуще олдскульное звучание и принятые в 90-е задорные присказки «ага-ага» и благостное «урр», но ностальгией по тем временам особо не пахнет. Напротив, музыканты иронизируют по поводу того, что они могли бы в юности проживать каждый день с пользой и не творить дичь. Участие же в песне музыкантов групп «Лучший Самый День» и «Сектор Газовой Атаки» говорит о многом: этот заветный день еще впереди, ну а «СГА» тоже подают пример неустанного движения вперед!

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