Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок

Минздрав России планирует создать федерального реестр, в который будут вноситься данные о гражданах, отказавшихся от вакцинации. Ранее ведомство анонсировало создание единой информационной базы по теме вакцинации, туда будут передавать данные обо всех сделанных в стране прививках, а также об отказах от них. Инициатива представлена в проекте постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение, пишет "Коммерсант".

Согласно документу, информация об отказе от прививок будет передаваться в систему медицинскими организациями и храниться в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения. Удаление записей не предусмотрено.

В Минздраве "Коммерсанту" пояснили, что эти данные будут использованы "при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации". 

При этом в ведомстве заверили, что сам факт включения в реестр не повлечет для граждан никаких негативных последствий.

Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации.

  4. 14.04.2026, 07:30
    Гость: Max

    Ковидная тема снимается с паузы и снова возвращаютя прививки и сопутствующий инструментарий окончательного закабаления.В Европе готовят карантин, на этот раз энергетический, но суть одна--введение цифровых денег и нового мирового порядка. Гарант, говоря что все идет по плану,не соврал, единственный раз. И ковид и болезнь Х, которую анонсировал Гейтс прошлым летом в Давосе и война с Ираном, чтобы спровацировать топливный кризис и голод, все это часть обшего плана, придуманного психопатами из мирового правительства. Война на Украине достигла своих целей,ее сворачивают,но запускают другое-- готовьтесь к болезни " Х",прививкам от строптивости, и новому дивному миру для привитых.

