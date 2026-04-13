Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок

Минздрав России планирует создать федерального реестр, в который будут вноситься данные о гражданах, отказавшихся от вакцинации. Ранее ведомство анонсировало создание единой информационной базы по теме вакцинации, туда будут передавать данные обо всех сделанных в стране прививках, а также об отказах от них. Инициатива представлена в проекте постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение, пишет "Коммерсант".

Согласно документу, информация об отказе от прививок будет передаваться в систему медицинскими организациями и храниться в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения. Удаление записей не предусмотрено.

В Минздраве "Коммерсанту" пояснили, что эти данные будут использованы "при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации".

При этом в ведомстве заверили, что сам факт включения в реестр не повлечет для граждан никаких негативных последствий.

Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации.