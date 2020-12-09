Странные судебные иски

18:14 9.12.2020

Под раздачу попал производитель электрошокового оружия после того, как его продукцию один из правоохранителей спутал с обычным пистолетом

Калифорния, США. 44-х летняя американка, оказавшись без жилья, решила перевезти свои вещи на склад. Точнее, в один из контейнеров, расположенный на открытой охраняемой территории. По сути это был обычный железный ящик размером 9х3 м под открытым небом. Решила – сделала. Однажды поздно вечером мадам наведалась в этот самый ящик, как она позже заявила, «за своими бумагами». Как мадам пробралась на охраняемую территорию незамеченной и как ее в этом ящике не обнаружил делавший обход сторож, непонятно, но увидев открытые ворота контейнера, охранник их, ясное дело, закрыл.

Дальше начинаются сплошные чудеса. Во-первых, мадам не шумела и не дебоширила, а сидела в своем арендованном ящике як мышка. Во-вторых, сидела она больше двух месяцев, а в-третьих, мадам умудрилась даже не умереть с голоду, поскольку перебивалась на скудных припасах, оказавшихся среди вещей. Что побудило калифорнийку так себя вести – неведомо, как и неясно, что бы с ней случилось, не заметь владелец соседнего контейнера подозрительного шебуршания. Услышав странный шум в соседнем ящике, мужчина вызвал охрану и та извлекла на свет божий 44-х летнюю Ванду Хадсон, которую давненько разыскивала полиция и которая похудела вдвое, но была в относительном порядке.

Провалявшись месяц на больничной койке и восстановив физическое здоровье (умственное, похоже, восстанавливать не стала по причине его отсутствия), дама отправилась в суд и подала иск размером в 10 миллионов долларов на владельца склада. Суд, как ни странно, иск частично удовлетворил, хотя и заявил, что поведение дамы можно назвать, мягко говоря, «странным». Таким образом, компания по хранению грузов выплатила Ванде Хадсон $100 000.

Калифорния, США. Под совершенно непонятную раздачу попал производитель электрошокового оружия после того, как его продукцию один из правоохранителей спутал с обычным пистолетом. Точнее, наоборот – спутали пистолет с электрошокером. Но начнем по порядку.

Калифорнийский полицейский, задержав уличного хулигана, согласно инструкции, надел на последнего наручники и усадил его в полицейскую машину. Как только автомобиль начал движение в сторону полицейского участка, дебошир стал буянить. Дабы он не разрушил казенный автомобиль, блюститель закона вытащил пистолет и... застрелил буяна на месте.

Фото с сайта pixabay.com

В суде полицейский объяснил, что лишь хотел урезонить хулигана, но спутал пистолет с электрошокером. Вполне логично, что суд признал полицейского виновным в убийстве, но общественность, которую в Америке умом все же не понять, рьяно встала на защиту копа, не способного отличить боевое оружие от обычного электрошокера полицейского образца (кто не в курсе – разница та же, что и между пистолетом и мобильным телефоном). Дабы выкрутиться из щекотливой ситуации, и хоть как-то оправдать явную невменяемость полицейского, городские власти подали в суд на производителя электрошокового оружия.

Чикаго, США. Прогуливаясь по городу со своим суженым, некая Мелани Шейкер, как это обычно и бывает, вела с ним мирную беседу. Но слово за слово, и между супругами вспыхнула ссора. Дабы урезонить супруга, дама решила дать последнему оплеуху, но промахнулась и рухнула в витрину попавшего под руку в буквальном смысле салона красоты.

Витрина, ясное дело, разлетелась вдребезги, а мадам порезала руки. Про инцидент забыли, но через 2 года Мелани Шейкер объявилась в суде с иском на тот злосчастный салон, требуя компенсацию за порезы и утверждая, что владельцы салона просто обязаны были вставлять в витрины «безопасное» стекло.

Некий г-н Орвилл Ричардсон 81 года от роду решил, что умирать от старости негоже и поскольку омоложение пока еще технически невозможно, завещал своим родственникам заморозить после смерти свою голову. Почему только голову – неясно, но нам это не важно.

Еще при жизни дедули его родственники обратились в соответствующее заведение – крионическую лабораторию штата Аризона, заплатили за услугу $50 000 и забронировали, так сказать, место. Но, по всей видимости, у родичей в момент смерти деда наступил склероз, поскольку усопшего не отправили в лабораторию в течение первых минут после смерти (только в этом случае дееспособность организма можно сохранить заморозкой), а преспокойно похоронили.

Склероз оказался временным и через 2 месяца пришедшие в себя родичи несостоявшегося путешественника в будущее совершенно логично решили, что поскольку услуга оказалась невостребованной, немалые деньги за заморозку можно забрать. Но лаборатория так не считала и дабы не возвращать деньги, подала на родичей деда в суд.

После долгих тяжб, компания-таки добилась постановления, согласно которому тело усопшего должно быть эксгумировано, а то, что осталось от головы, – заморожено. Какой смысл во всей этой белиберде сказать сложно, но счастливая крионическая компания так и поступила, заморозив до востребования (как и было оговорено) практически разложившийся труп за $50 000.