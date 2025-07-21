Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

23:10 21.07.2025

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, за которое сейчас в России предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

"В нашей стране за межнациональный либо межконфессиональный конфликт, я считаю, должна быть очень жесткая мера наказания. Поэтому я надеюсь, что и руководство страны, и наши представители органов всех ветвей власти сделают весь максимум для того, чтобы в нашей стране не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве. Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило", - сказал Алаудинов РИА Новости.

Командир "Ахмата" подчеркнул, что вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, "потому что наша страна находится в состоянии войны с внешним врагом".

По статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 3-6 лет.