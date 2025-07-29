St. Vagina Dentata «Live in St. Petersburg» (CD + магнит + 2 стикера)

Исполнитель: St. Vagina Dentata, Название: «Live in St. Petersburg», Стиль: скотокор, Год: 2025

Экстремальная группа St. Vagina Dentata стала настоящим открытием для многих меломанов. В арсенале команды, правда, всего один студийный альбом «Скотобаза», который был впервые издан на носителях пару лет назад, что автоматически привлекло к коллективу внимание еще определенного количества филофонистов. Пока они ожидают новых полноформатных работ, музыканты решили порадовать их концертным релизом, записанным в ходе выступления SVD в санкт-петербургском клубе «Ионотека» 18 ноября 2024 года.

Большую роль в песнях команды играют интродукции, позаимствованные, главным образом, из различных интернет-мемов. Некоторые концерты SVD играет прямо с ними, но не в этот раз. Зато перед каждым номером вокалист Бальтазар Грин нетривиально общается с публикой, что позволяет воспринимать хорошо знакомые песни в ином свете — с совершенно новой оптикой.

Боевой настрой вокалиста проявляется сразу, когда он под короткое интро призывает согруппника Вадима действовать по принципу Терминатора. Знакомство питерских меломанов с оригинальным стилем скотокор начинается с тематической песни «Скотовод-зоофил». Воспринимать ее можно не только в нравственном ключе, но и в качестве предостережения не смешивать работу с личной жизнью.

Сами музыканты демонстрируют безупречный профессионализм в работе с публикой. После опроса Бальтазара Грина на предмет восприятия зрителями творчества SVD кто-то из зала авторитетно заявляет: «Русский KORN». «Ското- KORN», - немедленно парирует певец. Питерскую карту он по полной программе разыгрывает перед «Бухать с бомжами» на всякий случай пояснив, что она НЕ посвящена болельщикам «Зенита», так как он их уважает. В середине же концерта Грин выкладывает главный козырь, заявляя, что родственники его матери проживают где-то на Улице Дыбенко, поэтому и в клубе, возможно, есть его родные.

Брат по духу и впрямь в «Ионотеке» обнаружился. Им оказался Олег Черепах из «группы «АЗЪ». С ним SVD спели его вещь «Не мешайте миру сдохнуть», не забыв поинтересоваться у него мнением по поводу концерта. В каверах же «I wanna be your dog» Игги Попа, «Хор под хардкор»»Х.З.» и руководстве по укрощению непокорных дам от Леши Закона музыканты вполне обошлись без их авторов.

Напоследок St. Vagina Dentata исполнила ранее не изданный на носителях феерический зонг «Ельцин был скином», подробно объяснив перед ним, что песня не потрафляет ни правым, ни левым, а уверенно следует «ультрапрямо». Тем же курсом идкт и сами SVD, издав на «Изоляции Рекордс» прекрасный CD, дополненный приятными мелочами — пит-артом, двумя стикерами и небольшим магнитиком!