Гарри Ананасов нашел связь между челябинским метеоритом и Днем святого Валентина

Гарри Ананасов дал большой концерт в московском «Ритм-н-блюз кафе» 5 ноября 2025 года

Челябинский музыкант объездил с акустической гитарой всю Россию (и не только) вдоль и поперек много раз, но вот в электрической ипостаси его можно услышать прямо скажем нечасто. В этот раз было как минимум три повода для столь пышного выступления — юбилей, новый альбом «Знак солидарности» и книга маэстро «Вечный движ».

Широкая уральская душа Гарри Ананасова требовала праздника, поэтому первым делом он сыграл со своим бэндом «И целого мира мало». Забойно прозвучала и песня прошлое. «Погасите в аэропорту свет» появилась, по словам певца, после того, как он увидел картинку с соответствующим мемом в соцсетях. К челябинской теме певец возвращался в течение всего концерта еще не раз. Так, в связи с «Концом света» он вспомнил, что когда в его родном городе упал метеорит, его земляки начали шутить, что это суровые местные мужики решили достать своим дамам звезду на День святого Валентина.

Самому же Гарри Ананасову были явно ближе православные, нежели католические реалии. На соответствующую тему был им исполнен сингл «Берега», который выходил в студийной версии с группой «Черный кофе» примерно год назад. Из этого коллектива с Гарри Ананасовым играл барабанщик Андрей Приставка. Челябинский гитарист Андрей Фартыгин, сверкая лысой головой, удачно пошутил, что для него был особенно актуален просмотр видеоверсии мюзикла «Волосы», о котором Гарри Ананасов говорил перед песней «Однажды в Америке». Ну а клавишница Юлия Мушкетова солировала в балладе «Дождь над Петербургом»

Из нового альбома «Знак солидарности» Гарри Ананасов сотоварищи исполнили, к вящему восторгу публики, «Альенде». Просили еще и «Каддафи», но певец признался, что эту самую тяжелую вещь альбома группа еще не отрепетировала. Зато «Альенде» повторили на бис. Что же касается книги «Вечный движ», то о ней Гарри Ананасов рассказал сквозь призму песни «Дети индиго», ведь издание виниловыми освящено детству и юности представителей его поколения, которое довольствовалось пластинками по 2 рубля 50 копеек.

Перед песней «Песни 21 века» Гарри Ананасов объявил белый танец, когда дамы приглашают кавалеров. За этим, по его словам, должен идти белый ужин, когда дамы этих же самых кавалеров угощают. Сами же музыканты потчевали зрителей «Бесконечным летом», потому что в Москве его след еще ощущался — в отличие от Челябинска, где в этот день уже выпал снежок. Поэтому пожелание зрителям, чтобы лето навсегда осталось с нами, оказалось весьма актуальным.