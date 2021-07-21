Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
По словам Геннадия Терещенко, призывная кампания прошла по плану. От города в армию отправили более 200 молодых людей. Но у некоторых призывников имелись заболевания эндокринной системы, вызванные неправильным питанием дома.
15 июля в России официально завершилась весенняя призывная кампания. В регионах специалисты органов военного управления подвели ее итоги. Так, о результатах работы сообщил военный комиссар Волгодонска Геннадий Терещенко. По его словам, кампания прошла по плану: от города в армию отправились более 200 молодых людей.
Призывники будут служить в воинских частях Южного, Западного и Центрального военных округов. Новобранцев направят в сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, ВВС, ВДВ, инженерные и железнодорожные части. По данным комиссариата, уклонистов оказалось немного: в розыск объявлены лишь 17 волгодонцев. Геннадий Терещенко связал сокращение числа уклонистов с повышением престижа военной службы. За последние годы в армии существенно улучшились условия. Теперь в воинских частях внимательнее относятся к сохранению здоровья бойцов, соблюдению режима труда и отдыха. Кроме того, в армии солдаты получают возможность овладеть полезными для жизни навыками и получить востребованную профессию.
Несмотря на снижение числа уклонистов, не все призывники попадают на службу в Вооруженные силы, поскольку не проходят медкомиссию по состоянию здоровья. Геннадий Терещенко сообщил, что у некоторых призывников были обнаружены различные заболевания. Среди них — проблемы в работе органов дыхания и системы кровообращения. Но самым распространенным недугом оказались заболевания эндокринной системы. Нарушения в работе эндокринной системы, как правило, связаны с некачественным питанием в домашних условиях.
Призывники, которые прошли медкомиссию, в армии получат возможность поправить здоровье. В воинских частях их ожидают активные физические нагрузки и правильное питание. Еду для военнослужащих готовят гражданские специалисты, они следят, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В блюдах есть необходимые для поддержания здоровья макро- и микроэлементы. В меню на постоянной основе входят мясо, нескольких видов рыбы и круп, сезонные и консервированные овощи, кисломолочная продукция. Суточная норма продуктового довольствия составляет 4 246 ккал.
Призывная кампания в Волгодонске проводилась с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм. Помещения в военкоматах регулярно дезинфицировались, представители комиссариата и призывники использовали средства индивидуальной защиты, и несколько раз сдавали тесты на коронавирус. В армии новобранцы могут сделать прививку вакциной «Спутник V».
Весенняя призывная кампания проводилась по всей России в период с 1 апреля до 15 июля. По информации Минобороны, на службу в армию было отправлено более 134 тысяч человек.
«Организованный на призывных и сборных пунктах барьерный контроль, а также тестирование позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией», — заявили в министерстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неправильного питания? Вот тебе и раз. Нищеброды поставляющие новобранце в частную армию Лондонских и Израильских новорищей оказывается дают "некачественных рекрутов"? Из за нищеты и неправильного питания. Сравнивать их с упитанными представителями "лучших домов новых дворян" воспитанных на хамоне и майонезе 99,8% чистоты и "уважаемых граждан" не получится- их дети в армию РФ не идут служить, разве что в Израильскую.
Ай ай.. подкачали нищеброды. А как же они будут в России защищать власть и имущество уважаемых людей и лучших домов новых дворян? Или придётся им НАТО звать на подмогу? А если само НАТО нападёт?
А вообще идея интересная. Нужно создать сайт на котором было бы всем видно, где и как "служат" дети новых дворян. А потом на прямой линии спросить у Гегемона, они уклонисты или кто?
Знаем мы ваши шутки, господин майор! Сто грамм черной икры заменяются 150 граммами селедки, селедка заменяется 250 граммами картофеля, ну а сам картофель - 300 граммами хлеба. Поэтому на столе будет буханка черного - это икра и гарнир с мидиями. Прекрасное, сбалансированное питание. Армейские приколы, драть.
"В армии новобранцы могут сделать прививку вакциной «Спутник V»." -
пишите уж как есть "обязательно сделают". Если на гражданке всех кого могут пинками принуждают, то там без вариантов будет отвертеться ....