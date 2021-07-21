Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания

10:05 21.07.2021

Военный комиссар Волгодонска подвел итоги весеннего призыва

По словам Геннадия Терещенко, призывная кампания прошла по плану. От города в армию отправили более 200 молодых людей. Но у некоторых призывников имелись заболевания эндокринной системы, вызванные неправильным питанием дома.

15 июля в России официально завершилась весенняя призывная кампания. В регионах специалисты органов военного управления подвели ее итоги. Так, о результатах работы сообщил военный комиссар Волгодонска Геннадий Терещенко. По его словам, кампания прошла по плану: от города в армию отправились более 200 молодых людей.

Призывники будут служить в воинских частях Южного, Западного и Центрального военных округов. Новобранцев направят в сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, ВВС, ВДВ, инженерные и железнодорожные части. По данным комиссариата, уклонистов оказалось немного: в розыск объявлены лишь 17 волгодонцев. Геннадий Терещенко связал сокращение числа уклонистов с повышением престижа военной службы. За последние годы в армии существенно улучшились условия. Теперь в воинских частях внимательнее относятся к сохранению здоровья бойцов, соблюдению режима труда и отдыха. Кроме того, в армии солдаты получают возможность овладеть полезными для жизни навыками и получить востребованную профессию.

Несмотря на снижение числа уклонистов, не все призывники попадают на службу в Вооруженные силы, поскольку не проходят медкомиссию по состоянию здоровья. Геннадий Терещенко сообщил, что у некоторых призывников были обнаружены различные заболевания. Среди них — проблемы в работе органов дыхания и системы кровообращения. Но самым распространенным недугом оказались заболевания эндокринной системы. Нарушения в работе эндокринной системы, как правило, связаны с некачественным питанием в домашних условиях.

Призывники, которые прошли медкомиссию, в армии получат возможность поправить здоровье. В воинских частях их ожидают активные физические нагрузки и правильное питание. Еду для военнослужащих готовят гражданские специалисты, они следят, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В блюдах есть необходимые для поддержания здоровья макро- и микроэлементы. В меню на постоянной основе входят мясо, нескольких видов рыбы и круп, сезонные и консервированные овощи, кисломолочная продукция. Суточная норма продуктового довольствия составляет 4 246 ккал.

Призывная кампания в Волгодонске проводилась с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм. Помещения в военкоматах регулярно дезинфицировались, представители комиссариата и призывники использовали средства индивидуальной защиты, и несколько раз сдавали тесты на коронавирус. В армии новобранцы могут сделать прививку вакциной «Спутник V».

Весенняя призывная кампания проводилась по всей России в период с 1 апреля до 15 июля. По информации Минобороны, на службу в армию было отправлено более 134 тысяч человек.

«Организованный на призывных и сборных пунктах барьерный контроль, а также тестирование позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией», — заявили в министерстве.

