«Мегаполис», 31 июля, «16 Тонн»

«Мегаполис», 31 июля, «16 Тонн»

Легендарная группа «Мегаполис» возвращается в клуб «16 Тонн» с новыми песнями

За 38 лет существования «настоящий московский ансамбль» выпустил более десяти альбомов, успел стать «любимой группой московских студентов» («Москвички», «Женское сердце»), добраться до вершин хит-парадов с песней на стихи Андрея Вознесенского про «голубые яйца дрозда» («Новое московское сиртаки»), соединить с музыкой стихи Иосифа Бродского и записать пост-панк-трек со Львом Лещенко («Там»), войти в историю с первым национальным хитом на немецком («Karl-Marx-Stadt»), получить «Золотой Граммофон» за трек без единого припева («Звездочка»), вернуть на родину пацифистский гимн Пита Сигера («Где цветы?»)…

В XXI веке коллектив записал «Супертанго» — трепетный и предельно откровенный альбом, единогласно признанный самым успешным в его карьере и вошедший во всевозможные итоговые таблицы и чарты. Следом — создал масштабный проект-посвящение неснятым фильмам 60-х «Из жизни планет» — двойной альбом и одноименный музыкальный спектакль, названный критикой «одним из самых значимых культурных событий последних лет», который более 10 лет постановка с неизменным аншлагом играется на самых разных театральных площадках двух столиц.

И вот очередная взятая вершина — альбом «С прочностью нитки».«Если говорить коротко, каков альбом и про что — он про свет и надежду. Про силу и слабость, про хрупкость и антихрупкость», — рассказывает Олег Нестеров. Началось его история четыре года назад с «совместных интуитивных импровизаций»: создавались песни, менялось время, менялся мир, те песни забывались и появлялись другие, пока альбом сам не определил свое содержание, отринув лишнее: в итоге в него вошло двенадцать номеров. В записи приняли участие новые музыканты: Влад Цалер (флюгельгорн), Денис Кудряшов (аналоговая электроника), Игнат Кравцов (барабаны), а также лидер Therr Maitz и продюсер шоу «LAB» Антон Беляев, вокал которого звучит в треке «Возвращайся».

А концертная история этого LP началась в «Тоннах»: ключевая песня «K& M», похожая на старинный гобелен со сказочным сюжетом, воплощение магического реализма, прозвучала впервые именно на нашей сцене. Кстати, это единственная композиция на альбоме, текст которой написал не Олег Нестеров. Стихи вышли из-под пера Сергея Шестакова, уже знакомого поклонникам «Мегаполиса» по «Ноябрю».


На этом концерте впервые встретятся условно «старый» и «новый» музыкальные миры: вызов для музыкально-алхимической лаборатории группы и праздник для всех ценителей и того «Мегаполиса», что записал «Грозу в деревню», и того, что создал ZEROLINES, и того, что поместил голос Антона Беляева в невероятно пронзительный построк.

Начало в 20.00. 

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