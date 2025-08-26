2Z «Old School Forever» (интернет-сингл)

Исполнитель: 2Z, Название: «Old School Forever», Стиль: олдскульный рэп; Год: 2025

Современные артисты часто мыслят проектами, которых у них может быть сразу несколько. Яркий пример — рэпер Захар Зайцев, которому нет еще и 17-ти, но он развивает сразу две ипостаси — под своим именем и кодовым названием 2Z. Причем с помощью второй из них он начинал в 12 лет с резких и прямолинейных тем, а первая — это лирическая сторона Захара. Но на данном этапе 2Z – это не возврат к истокам, а работа, как это сейчас принято говорить, с принципиально разным вайбом.

Исчерпывающее представление о том, что такое 2Z дает недавний трек «Old School Forever». Сейчас совсем юные меломаны и музыканты отдаю дань 90-м как времени более искреннему, мелодичному и, уж чего греха таить, - профессиональному, потому что ставшие популярными песни делались чаще всего не дома на коленке, а в продвинутых студиях. К тому же у представителей так называемого олдскуда были свои принципы, что, конечно, подкупает и современную молодежь.

Под сочные биты и тревожную «кинематографическую» тему 2Z признается в любви к «Восьмой миле» и творчеству Тупака Шакура и Wu-Tang Clan. Не отрекаясь от своего поколения, он предлагает не забывать и о творчестве отцов. В песне нет никакой невнятности, хамства и разрушительной иронии, так зачастую присущих нынешним рэп-хитам. Зато есть изящные минимималистичные обороты, вроде «самобытный рэп с окраин где-то на дне» и здоровый юношеский максимализм. К тому же, припадая к истокам олдскула, 2Z отнюдь не сталкивает лбами разные менталитеты, а находит и некие общие знаменатели. Среди них, например, слэнговое слово «выкупать» (в значении «понимать»), которое свойственно и тогдашним, и нынешним подросткам.