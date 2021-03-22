Гражданское общество – спекуляции и реальность

«Партии существуют как институт гражданского общества над государством. Если в России они не таковы - то только потому, что в России они не являются партиями. А господство государства над обществом - это лишь господство интересов бюрократии над всеми остальными интересами»

Гражданское общество – это не те, кто объявляет, что говорит от имени гражданского общества.

Гражданское общество – это не некие присваивающие себе право на критику власти и постоянное оценивание ее деятельности люди, а совокупность отношений, не опосредованных государством. То есть это все формы активности и самоорганизации общества. Всего общества, а не неких, претендующих на избранность, групп.

Гражданское общество – это все люди. А не только те, кто сам себя объявляет «гражданским обществом». И определил произвольные критерии, по которым сам решает, кто гражданским обществом является, а кто нет.

Да, государство – это не господин над гражданами, а созданный для управления общими делами институт. Который как может больше или меньше служить разным и подчас противоречивым социальным группам, и может отрываться от общества и осуществлять диктат над ним.

Для того, чтобы этого не допускать, нужен контроль гражданского общества над государственными структурами. То есть контроль самоорганизующихся граждан.

Те, кто предъявляют претензии к государству – иногда оправданные, иногда неоправданные - от имени гражданского общества, никогда и ни в чем не демонстрировали, что они хотят реальной самоорганизации граждан, хотят реальной самоорганизации большинства.

Они постоянно ставили вопрос так, что именно они знают, как государство должно действовать, какой политический курс должно проводить, и если обычно проблема заключается в том, что государство начинает господствовать над обществом, то они хотели не чтобы такого господства не было, а чтобы оно было двойным: чтобы они господствовали над государством, а государство – над остальными.

Они использовали, хотя и в изуродованном виде, модель Платона. Они должны были бы быть царствующими философами, определяющими направления политики, государство – стражами, выполняющими их повеления, а все остальные – всеми остальными, которым они будут указывать, как и по каким правилам им жить. А непослушных – подвергать «детоталитариазции».

Причем в таком пути было два специфических момента. Во-первых, они понимали, что напрямую управлять страной им никто не даст – все эти люди давно большей частью являются общественными аллергенами. При любом минимально демократическом устройстве общества само это общество отвергло бы их и оградило от них сферу политики.

Во-вторых, управлять страной – это на самом деле не столько удовольствие, сколько бремя. И постоянная изматывающая работа. К которой они не способны и которой заниматься не хотят. Они хотят другого: указывать. И оценивать. Указывать, что государство должно делать, и оценивать, что оно сделало не так.

И при этом говорить не от имени самих себя, а от имени гражданского общества в целом. Примерно так, как западенцы на Украине пытаются говорить от имени украинской нации, к которой, в общем-то, отношения не имеют.

Идея разделенности и отделенности государства и гражданского общества рождается с переходом от Средних веков к новому времени, когда стали разделяться и отделяться друг от друга политические и хозяйственные функции.

Причем поставивший впервые вопрос их противопоставления Гоббс, в общем-то являющийся первым предтечей либерализма, говорил отнюдь не о контроле гражданского общества за государством. А об осуществлении цивилизаторской миссии по отношению к «цивильному» (гражданскому).

Потому что с его точки зрения, государство выступало как начало цивилизации, а «гражданское общество» рассматривалось как «дикое» «нецивилизованное» общество. Что на тот момент в целом и отражало реальное положение вещей. Позже один субъект осуществил цивилизацию другого – и другой, т.е. «гражданское общество» сначала потребовало паритета прав по отношению к государству, а потом – доминирования над ним.

То есть вопрос, кто приоритетнее кого – гражданское общество или государство – он вообще конкретно-историчен. Вопрос в том, кто на этот момент больше развит. Можно считать, что гражданское общество должно осуществлять контроль над государством, можно – что государство над гражданским обществом.

Хотя, конечно, в более или менее современных развитых обществах именно государство подчиняется гражданскому обществу. Только опять же -гражданскому обществу. А не тем, кто себя им объявляет. Спекулирующие на идее контроля гражданского общества за государством политические группы объявляют таковым некое особое состояние, обладающее некими качественно отличными от других сегментов обществ частями. И такими чертами они объявляют те черты, которые присущи им самим – только им присущие политические взгляды и установки. И поскольку они наделяют образ «гражданского общества» такими чертами, получается, что «гражданское общество» - это именно они сами, поскольку же гражданское общество обладает правом на доминирование над государством, то получается, что этим правом именно они сами и обладают.

На самом деле, политическая философия под гражданским обществом понимает не некое особое состояние общества и не некую особо идеологически и политически ориентированную группу, а совокупность отношений, не опосредованных государством. Совокупность всех граждан страны. Которые, соответственно, и обладают высшим правом на власть, на свой статус единственного источника власти и носителя суверенитета в своей стране.

И поскольку граждан много и интересы и воля у них разные, их совокупная воля и определяется через выявление воли большинства.

Но «гражданское общество – это все же не некий механический конгломерат или «совокупность особей».

Советская модель была моделью полного господства ведущего института гражданского общества в виде Компартии над государством.

Партии и существуют как институт гражданского общества над государством. Если в России они не таковы - то только потому, что в России они не являются партиями.

А господство государства над обществом - это лишь господство интересов бюрократии над всеми остальными интересами.

Очень профессионально чиновники от медицины оптимизировали здравоохранение.

А еще Министерство образования очень профессионально двадцать лет громит высшую школу...

Просто гражданское общество - это не некий круг активистов, а совокупность отношений всех граждан, не опосредованная государством.

Т.е. гражданское общество - это просто совокупность всех граждан, т.е. «нечиновников».

«Просто общество», «социум» состоит из государства и гражданского общества.

Т.е. гражданское общество - это одна из двух частей социума. Вторая - государство.

А если говорить о том, почему используется термин «гражданское» - он используется как аналог «штатское» (гражданские versus военные), то есть те, «кто не состоит на государственной службе»: военная форма versus «цивильное платье».



