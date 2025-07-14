Путешествие в мир семейного кино

10:13 14.07.2025

20 юбилейный кинофестиваль в Ярославле и Ярославской области стал знаковым событием в культурной жизни

Семья, забота, любовь, поддержка , взаимопонимание - все эти ценности стали основополагающими темами в киноработах, представленных на суд взыскательных зрителей и профессионального жюри.

Популярный кинофестиваль семейного кино «В кругу семьи» традиционно состоялся в одном из прекрасных старинных российских городов. Сердце Золотого кольца России - камерный и уютный Ярославль, который украшают величественная Волга и Которосль, славящийся своим архитектурным богатством, это прежде всего древние храмы, монастыри и церкви, а также прочие городские достопримечательности - стал местом духовного, интеллектуального и кинематографического притяжения.

Этот праздник искусства объединил кинематографистов из 43 стран. 157 фильмов и 15 тысяч зрителей собрал в этом году престижный кинофорум и вновь превратил Ярославль в семейную киностолицу мира.

С 5 по 9 июля фестиваль прошёл при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, госкорпорации «Ростех», правительства Ярославской области, мэрии г. Ярославля. Все эти пять дней были насыщенными и яркими по своему социальному и творческому содержанию. Богатую фестивальную палитру оживили и разукрасили яркими красками кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи с любимыми артистами, режиссерами, продюсерами, познавательные экскурсии.

Участников и гостей кинофестиваля второй год подряд приветствовал президент РФ Владимир Путин. Обращение главы государства зачитал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино. Фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они вновь подчеркивают, как значимы для нас любовь близких, забота о родителях и детях, надёжная поддержка товарищей», – говорится в послании президента РФ.

В концертно-зрелищном центре «Миллениум» состоялось торжественное открытие XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». По красной дорожке продефилировали сценаристы, режиссеры, такие известные артисты как Фёдор и Виктор Добронравовы, Андрей Чадов, Сергей Горобченко, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Алла Юганова, Ирина Медведева, Татьяна Другова, Татьяна Устинова и многие другие.

Открывая фестиваль, губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул значимость этого события для региона и его вклад в укрепление института семьи.

Выступления творческих коллективов с известными музыкальными композициями создали особую атмосферу празднику. Любимые российские шлягеры в исполнении талантливого артиста и музыканта Гоши Куценко и его группы дружно подхватили горожане и гости фестиваля. Некоторые из которых не только пели, но и танцевали в такт любимых мелодий.

Зрителям представили фрагменты из фильмов, заявленных в конкурсной программе. Известные актёры и режиссёры поделились своими мыслями и размышлениями о жизни и творчестве.

Президент кинофестиваля Александр Ковтунец поблагодарил организаторов и участников за поддержку и преданность своему делу.

В рамках фестиваля в музее-заповеднике Николая Александровича Некрасова «Карабиха» состоялась творческая встреча ценителей русской поэзии и знатоков некрасовского неповторимого поэтического слога. Гостями мероприятия стали известные актёры театра и кино Елена Захарова и Валерий Баринов. Выступления любимых артистов привнесло особую творческую атмосферу и незабываемые эмоции.

Экскурсия по усадьбе, в которой любил проводить лето поэт, где он много работал, встречал гостей, охотился, создавал свои бессмертные произведения, наполнила сердца гостей вдохновением и погрузила в многогранный мир некрасовской поэзии.

Усадьба Карабиха с её живописным парком и архитектурным ансамблем - образец русской усадебной культуры, а также один из центров культурной жизни в Ярославской области.

Запоминающейся также была поездка в город Борисоглебский, где так же в рамках фестиваля «В кругу семьи» прошла творческая встреча с известным российским актером театра и кино Сергеем Горобченко. В уютной атмосфере культурно-досугового центра жители города задавали артисту волнующие их вопросы, касающихся новых проектов, любви к театру и кино, творческих планах, мироощущении, жизненной философии, семейных ценностях. Артист в своей музыкально-поэтической программе исполнял авторские песни и композиции на стихи русских поэтов, читал много поэтических произведений. В атмосфере особой доверительности и душевной теплоты прошла творческая встреча с Сергеем Горобченко.

Актер признался, что «такой формат общения со зрителем - это часть профессии и очень важно проводить почаще подобные мероприятия. В них раскрывается артист, узнает больше о себе, и устанавливается диалог со зрителем, что очень важно».

Экскурсия в знаменитый монастырь Бориса и Глеба стала своеобразным продолжением творческого вечера артиста, человека верующего, со своей непоколебимой системой духовных и нравственных ценностей. Среди могучих крепостей Ярославского Залесья Борисоглебская твердыня, пожалуй, самая внушительная.

Своим видом монастырь с 14-ю боевыми башнями и стенами высотой до 10-12 м напоминает, скорее, крупный древнерусский кремль.

Не менее прославилась Борисоглебская обитель как твердыня духовная.

Служители монастыря рассказали историю затворника Иринарха, который обратил свою духовную силу во благо русского воинства. Подобно Сергию Радонежскому, он благословил ополчение Минина и Пожарского на освобождение Москвы от польских захватчиков. Посещение святых мест наполнило сердца каждого просветлением, верой и мудростью.

В рамках фестиваля были показаны художественные и документальные фильмы, поднимающие важные темы, такие как любовь, верность, взаимопонимание и воспитание детей.

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения, на которой были объявлены победители в четырёх конкурсных программах полнометражного и короткометражного кино.

Гран-при основного конкурса полного метра получила картина «В объятиях дерева» из Ирана. Гран-при детского конкурса полного метра - российская комедийная мелодрама режиссёра Ирины Боровской «Ритмы Мечты». Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Пальма 2», в детском конкурсе полного метра - китайской картине «Супер Ван Ван», в основной программе короткого метра - российскому фильму «Дуэт», а в детской программе короткого метра - бразильской картине «Маленький ослик Жатоба».

Все в жизни имеет свое начало и конец. Завершились насыщенные фестивальные дни, согретые теплом древнего Ярославля и его жителей, а также гостей праздника. Послевкусие кинофестиваля осталось необыкновенным и подарило яркие эмоции.

Автор: Наталья Ткаленко

Фото © Геннадий Авраменко, Виктор Чернышов