Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе

Премьера спектакля «Бешеный хворост» по пьесе Олега Маслова прошла в театре Школа современной пьесы

Сирота Андрей Филиппов скоро заканчивает престижный лицей. Взяли его сюда по квоте и относятся соответствующе. А тут ещё парня угораздило посетить митинг в поддержку - не к ночи будет помянут - Навального. Жуткий скандал, директор тянется к валерьянке, губернатор требует справедливого возмездия.

Но сироту так просто не отчислить - региональные журналисты, томящиеся в глубинке без сенсаций, всегда начеку. К тому же выясняется, что на митинге Филиппов был не один. Чем не повод освободить необходимые для протеже губернатора два места в классе? Есть лишь один маленький нюанс: у юного бунтаря надо выяснить имя подельника. Но Андрей стоит насмерть и стучать на друзей отказывается наотрез.

На театральной сцене все меньше постановок о сцене как таковой. Нет, они конечно, есть, но чаще всего подчинены какой-то сверхидее. Например, «М(у)ченик» Кирилла Серебренникова антиклерикален и т д и т п.

Казалось бы, и «Бешеный хворост» разыгрывает модную ныне протестную карту. Но это не более чем обёртка. Квинтэссенция замысла лежит в вынесенной в заглавие спектакля метафоре. «Бешеный хворост» - это не что иное, как азалия - на лицо прекрасная, только яд внутри, да ещё и «сс...ной воняет», как изволит выражаться юный герой спектакля. Такие же и нынешние школьники: вроде б и ухожены,и разбираются во всем, но вялы, поверхностны и агрессивны. И такими во многом сделали, увы, мы, взрослые при содействии хваленой системы образования.

В спектакле хорошо показано, как лицемерие разъедает школу изнутри. Храмы строятся только ради откатов, ученики не умеют правильно произнести имя святого, в честь которого названо их же учебное заведение, а директор всеми средствами пытается докопаться до истины не ради водворения порядка, а из страха упустить маячущую перед нею министерскую должность...

Впрочем, спектакль было бы неверно сводить к эскалации какой то одной доминирующей идеи. Блестящий актерский состав это и не даёт сделать. Татьяна Васильева потрясающе перевоплотилась в стальную директрису, которая в глубине души жаждет только одного - семейного счастья. Злая и добрые следователи - учителя Наталья и Валентина в исполнении Джульетты Геринг и Валерии Ланской - вполне могут и поменяться местами. Ну а скелеты в шкафу выползут абсолютно у всех.

И зрители тоже почувствуют себя причастными к этому процессу срывания масок. Этому благоприятствует особая сценография, когда два крыла зрительного зала спускаются к точке действия стенками песочных часов. Так что обитателей первых рядов то и дело затянет в змеиный клубок. Будет жарко, захватывающе и очень откровенно!

Ближайший показ спектакля состоится 2 декабря 2021 года.