Ария «Гость из Царства Теней. Наследие» (2 CD)

Исполнитель: Ария, Название: «Гость из Царства Теней. Наследие», Стиль: хэви-метал, Год: 2024

Концертные альбомы у рок-музыкантов крайне редко бывают концептуальными. В лучшем случае, они посвящены представлению какого-то определенного альбома да и то это является большим шиком и редкостью. Группа «Ария» приучила своих поклонников к тому, что практически каждый их концертник — это монолитная программа с оригинальным названием, густо замешанная к тому же на неком драматическом действе и визуальном шоу.

К этой категории относится и «Гость из Царства Теней», который абсолютно уникален тем, что лайв-альбома с таким названием вышло два. Это не простое дублирование программы и уж тем более — не переиздание, а два самостоятельных релиза — начало и конец высокотехнологичного шоу. Первый «Гость из Царства Теней», как мы помним, базировался на концерте в столичной «ВТБ Арене» 30 апреля 2019-го и вертелся вокруг альбома «Арии» «Проклятье морей». Легенда о горделивой команде «Летучего Голландца», наказанной за вызов стихии вечными блужданиями по волнам, подтянула за собой и другие песни о страдающих манией величия великих безумцах, вроде «Палача» и «Обмана».

К финальному концерту «Гость из Царства Теней» на той же «ВТБ-Арене» программа существенно поменялась. Акцент здесь уже был сделан не только на властолюбивых безумцах, но и на подлинных героях («Ангелы неба», «Баллада о древнерусском воине»). Гораздо хуже, когда герой завирается и переходит на сторону тьмы. Не потому ли одним из сильнейших номеров программы становится внедренный в нее «Волонтер».

Помимо всего прочего, Михаил Житняков прекрасно ее спел и натурально прожил, воспроизведя в кульминационный момент отчаянный вопль проворовавшегося вояки и зловещий дьявольский смех над ним. Тема вызова одряхлевшим устоям поддержана и «Героем асфальта», в котором участвует бывший «арийский» гитарист Сергей Маврин.

Второй диск являет нам сумасшедших бунтарей перед лицом смерти, тему которой создает очень прочувствованно и продумано гость концерта Артур Беркут, аккомпанирующий себе на клавишных. Не дано умереть ишь тем, кто пытается оказаться как можно ближе к Христу («Кровь за кровь»). Только так обретается «Потерянный рай» и восстанавливается баланс вселенной.

Верным признаком восстановившейся в мире гармонии становится участие в программе симфонического оркестра «Глобалис», который работал над проектом «Классическая Ария» с самого начала. Благодаря академическим музыкантам, появился абсолютно эксклюзивный номер программы — инструментальная «Пиратская сюита» в переложении Ханса Циммера. Замешанная на саундтреке Ханса Циммера к «Пиратам Карибского моря» и апеллирующая к «арийским песням» «Гонка за славой» и «Проклятье морей», она прослеживает, как непомерные амбиции человека приводят его к авантюрам и описным приключениям.

Гвоздь симфонической программы концерта — посвящение Николо Паганини «Игра с огнем». Его предваряет «Каприза №24» в виртуозном исполнении скрипача Булата Насырова. «Игра с онем» - полноценный дуэт нынешнего вокалиста «Арии» Михаила Житнякова и его предшественника Артура Беркута, которым принадлежат, соответственно, партии Паганини и Демона-искусителя. Тему искушения продолжают и зловещие гитарные экзерсисы в проигрышах. Оркестр «Глобалис» останется с «Арией» до финала концерта, поучаствовав также в песнях «Ночь короче дня», «Тореро» и «Улица Роз» (в которой появляется также и Артур Беркут).

В отличие от предыдущего «Гостя из Царства Теней», CD-издание не включает DVD с концертом. Но красочный буклет с шедевральными фотографиями Ольги Шаталиной, Евгения Стукалина, Александра Хорошилова и Марии Жуковой позволяют оценить масштаб действа, ведь здесь есть и сверкающий всеми огнями «Летучий Голландец» со сценой-палубой, и парящий над залом на мече Михаил Житняков. В буклете педантично прописаны все участников шоу, включая полный состав оркестра «Глобалис» и технический персонал. Невероятно притягательной кажется обложка с выделенными с помощью выборочного ламинирования музыкантами «Арии» в образе бесшабашных пиратов. Всем своим видом они нают нам понять, что еще вернутся!