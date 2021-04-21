Научно-энергетический модуль переработают для новой российской орбитальной станции

11:11 21.04.2021

Создание российской орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько и поддержание российского сегмента МКС после 2025 года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который разрабатывался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году.

По словам Рогозина, использование НЭМ в качестве базового модуля новой станции не сравнимо с использованием данного модуля на МКС (модуль планировалось отправить к МКС в 2024 году).

Также Рогозин рассказал журналистам о том, что Россия начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции. Глава Роскосмоса отметил, что один из вариантов - это передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.

По оценке специалистов, создание российской орбитальной станции потребует примерно столько же денежных средств, сколько и поддержание российского сегмента МКС после 2025 года.

«Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции - примерно те же самые деньги», - цитирует ТАСС слова Рогозина.

Ранее вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил о планах России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции, основная часть полезной нагрузки которой будет размещаться не внутри, а снаружи.

«Основная часть экспериментов будет не внутри. <...> Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», - заявил Рогозин.