Научно-энергетический модуль переработают для новой российской орбитальной станции
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который разрабатывался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году.
По словам Рогозина, использование НЭМ в качестве базового модуля новой станции не сравнимо с использованием данного модуля на МКС (модуль планировалось отправить к МКС в 2024 году).
Также Рогозин рассказал журналистам о том, что Россия начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции. Глава Роскосмоса отметил, что один из вариантов - это передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.
По оценке специалистов, создание российской орбитальной станции потребует примерно столько же денежных средств, сколько и поддержание российского сегмента МКС после 2025 года.
«Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции - примерно те же самые деньги», - цитирует ТАСС слова Рогозина.
Ранее вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил о планах России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции, основная часть полезной нагрузки которой будет размещаться не внутри, а снаружи.
«Основная часть экспериментов будет не внутри. <...> Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», - заявил Рогозин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лет 10 отсидки заработает.
Глазки у рогозы масляные. Щас бабки потекут, можно будет новую квартирку прикупить.
Например подозрение, что этот модуль, просто два раза продать хотят.
Модуль разработанный для россииского сегмента МКС, переработают для россиискои орбитальнои станции. Как бы все хорошо, что вещь не пропадёт. Но как переработают к тому, что только в фантазиях есть?
"заработает" рогозин" на кс?