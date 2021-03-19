Рецензия на фильм «Бывшая»: призрак из социальных сетей

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Российский фильм ужасов «Бывшая» вышел в отечественный прокат

Шестнадцатилетний Саша коротает вечера в соцсетях в бессодержательном общении с друзьями. Однажды они берут его на слабо и вынуждают выложить фото с новой пассией. А поскольку девушки у Саши нет, то приходится выкручиваться, прибегая к подлогу и фотошопу.

Прошло семь лет. Саша возмужал, нашел, судя по всему, престижную работу и почти забыл о том нелепом эпизоде. Теперь он собирается жениться на своей постоянной возлюбленной Кате (Вера Кинчева), пробующей себя в кулинарном бизнесе. Но в день обручения прошлое властно дает о себе знать. В аккаунте Саши непроизвольно появляются те самые фотографии, а Катю начинает преследовать призрак той самой девушки, которая наломала немало дров и противоестественно ушла из жизни.

«Бывшая» вышла практически одновременно с другим российским хорором - «Приворот. Черное венчание». Между обоими фильмами действительно много общего: например, Константин Белошапка в главной роли, там играющий подонка, а здесь, напротив, сугубо положительного парня; кульминационная сцена венчания. Сдается только, что «Бывшая» от дебютанта Евгения Пузыревского получилась более жизнеспособной, чем «Приворот» от уже классика жанра Святослава Подгаевского.

Разница, прежде всего, в расставленных акцентах. В «Привороте» венчание оказывается, по большому счету, бессильными против нечисти — поэтому проводить его пришлось «проводить» по католическому обряду — дабы не навлечь на создателей фильма гнева представителей титульной религии. А в «Бывшей» православный батюшка действует довольно эффективно. Хотя и здесь есть свои нюансы: старославянские молитвы он читает порою с режущим слух современным произношением, а кульминационная сцена происходит в славящемся своим готическим антуражем храме Владимирской Божией матери в Быково.

Антураж — это одна из самых сильных сторон «Бывшей». В фильме много простора: герои обитают в необъятных квартирах-лофтах с окнами от пола до потолка. Но интерьеры их не радуют, потому что вся их реальность заключена в тонюсеньких смартфонах. Если раньше кино или телевидение называли окном мир, то теперь этот мирок суживается до блуждающей точки в виртуальном пространстве. Положение противоестественное, вот и мучимы герои замшелым призраком из соцсетей!

Весь неподдельный ужас от происходящего великолепно передает Вера Кинчева — одна из самых многообещающих актрис нового поколения. В ее арсенале есть и роковые красавицы («Про Веру»), и маниакальные гопницы («Метод»), и комедийные роли («Гуляй, Вася!»). Теперь к этому спектру добавился еще и хоррор, испытание которым не всем удается пройти. Но артистка справилась.  

Кадры с сайта kino-teatr.ru

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