«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus

23:21 1.05.2021

Группа «Зодчие» выступит с сольным концертом на сцене клуба Magnus Locus 15 мая 2021 года. В этот вечер музыканты представят новую концертную программу «Глядь!»

Название концерту дала композиция из выпущенного в конце 2019 года альбома «Злобные старикашки», ознаменовавшего триумфальное возвращение легендарного коллектива на большую сцену. Спустя 27 лет музыкантам удалось воссоздать группу с новыми драйвовыми, весёлыми и безумно позитивными песнями.

- Альбом «Злобные старикашки» ясно показал всем, что мы собрались спустя годы не как памятники сами себе, - говорит лидер «Зодчих» Юрий Давыдов. - Мы вышли с боевым новым материалом, который сохранил при этом главную фишку старых «Зодчих» – позитив, самоиронию и в то же время определенный перчик в песнях.

По словам создателя «Зодчих», песня «Глядь!» была выбрана в качестве заглавной композиции новой концертной программы не случайно.

- «Глядь!» - это одна из главных песен альбома «Злобные старикашки». Формально слово «глядь» совершенно безобидное, но каждый его может трактовать в меру своей испорченности или же наоборот – исправленности, - смеется Юрий Давыдов.

Предстоящий концерт можно назвать уникальным, поскольку из-за небольшой вместимости клуба и ограничительных мер попасть на него смогут исключительно удачливые люди.

- С начала локдауна мы не давали афишных концертов и ни разу не показывали свою сольную программу, поэтому наш концерт является для нас важным этапом, ступенью, - отмечает лидер «Зодчих». - У нас наконец-то будет полноценный сольный концерт в двух отделениях.

При этом атмосфера концерта, по словам Юрия Давыдова, будет камерной.

- Нам очень интересно дать несколько выступлений в таких небольших залах, потому что в них очень хорошо видна реакция людей на происходящее, - говорит музыкант. - На каждую песню, на каждое слово. А нам сейчас это полезно.

В концерте «Глядь!» к песням с альбома «Злобные старикашки» и легендарным хитам «Зодчих» 80-х годов добавятся новые композиции, над которыми музыканты сейчас работают в студии. В числе новинок зрители услышат песню «Руки в боки», которую Юрий Давыдов характеризует как яркую ностальгическую композицию. Еще одной премьерой станет песня «Мужчины с пробегом», которой отведена роль программного хита в творчестве «Зодчих».

- Эти две песни, которыми мы сами гордимся. Упиваемся ими или даже «упЕваемся», - смеется музыкант.

Новыми для зрителей станут также песни «Любовь с первого секса», «Домой еще рано» и «Книга рекордов темного Гиннесса». Все они войдут в будущий альбом «Зодчих», выпуск которого намечен на осень.

- Нам самим безумно нравится то, что мы сейчас играем, - говорит Юрий Давыдов. - Мы уверены, что эти песни очень быстро найдут отклик у наших зрителей. Потому что людям очень не хватает позитива, не хватает свежей энергии в старой эстетике. А нам удалось этого добиться. Эти песни очень современные, при этом они будут звучать привычно для людей нашего поколения - и по музыке, и по текстам.

Современные «Зодчие» практически ушли от злободневной социальной сатиры, которой коллектив прославился в 80-х годах. При этом сохранена главная фишка группы - парадокс между формой и содержанием плюс запредельная самоирония.

- Теперь мы заняты, скорее, поиском позитива для каждого человека в нашем сегодняшнем не очень позитивном мире. Ведь, как говорил Карел Чапек, мир выжил, потому что смеялся, - рассказал Юрий Давыдов.

Еще одна фишка новых «Зодчих» - все песни в разных стилях: рок-н-ролл, фокстрот, буги-вуги, баллада, самба, твист… Одинаковых нет, и все заточены на восприятие с первого прослушивания.

- Лоскутное одеяло, которое греет, однако. И ещё как! – уверен Юрий Давыдов. - Группа очень любит вас, себя и ту жизнь, которой мы вместе с вами жили, живём и будем жить дальше!

Начало концерта в 19.00.

