Органист Тимур Халиуллин проследил рождение рока из классики

Концерт Тимура Халиуллина «От барокко до рока» состоялся в рамках ежегодного фестиваля «Органные вечера в Кусково» 2 июля 2025 года

О генетической связи лучших образцов мирового рока с классической музыкой знатоки говорят все чаще. Но мало кто объясняет это взаимодействие на конкретных примерах, да еще и иллюстрируя свои изыскания исполнением соответствующих музыкальных произведений. Органист Тимур Халиуллин восполнил данный пробел, прочтя целую лекцию в ходе своего концерта в Шереметьевском дворце усадьбы Кусково.

Все пути органистов ведут к Иоганну Себастьяну Баху. Не стал отступать от этого канона и Тимур Халиуллин, начав концерт с баховской «Токкаты и фуги ре минор». Как заметил органист, произведение это довольно тревожное и динамичное, поэтому даже вряд ли оно исполнялось на богослужениях, в отличие от большинства произведений Баха такого рода. Зато его легко представить в рамках рок-концерта. Рокеров и некоторых классических композиторов связывала тяга к эпатажу. Здесь вне конкуренции оказался Николо Паганини, чей «Каприз 24» органист сыграл на одной ножной басовой клавиатуре, не прибегая к помощи рук — тоже своего рода эпатаж и вызов!

Говоря о родстве классики и рока, Тимур Халлиулин выделил три базовых момента: яркая ведущая мелодия, ярко выраженный ритм и обилие басовых партий. Особенно четко все эти ообенности пряовлялись в эпоху романтизма. Объявляя «Хоральную прелюдию» французского органиста этого периода Эжена Жигу, Тимур Халиуллин заметил, что это практически готовый рок-хит. А «Готическая сюита» его соотечественника Леона Боэльмана часто звучит в современных фильмах ужасов и с роком ее роднит напряженное философское содержание.

Эти же черты присущи и Арии Христа в Гефсиманском саду из оперы Эндрю Ллойда Уэббера, великолепное переложение которой представил органист. Черты типично барочных произведений содержала в себе «A Whiter Shade of Pale (Белая словно мел)» на тему И.С. Баха группы Procol Harum авторства Гэри Брукера. Удивительно, но те же особенности были присущи и хрестоматийному хиту The Beatles «Yesterday», который в переложении Тимура Халиуллина обрел узнаваемые очертания органной прелюдии.

Не мог Тимур Халлиуллин пройти и мимо российских рок-хитов, выбрав для выявления их классической основы «Беспечного ангела» «Арии». Вот только органист не упомянул, что музыку создала нидерландская группа Golden Earring (в оригинале песня называется «Going To The Run»). Но не будем придираться по мелочам, ведь русские имеют редкое качество делать своим все, что по какой-то причине заимствовали. Тимур Халиуллин изрядно переработал это произведение, сделав его в куплетах практически неузнаваемым, ну а в припеве натурально вознося слушателей к самым небесам. Творчески он подошел и к переложению «Smoke on the Water» Deep Purple, опираясь в переложении на органные партии ныне покойного клавишника группы Джона Лорда.

Концерт завершила ария из «Призрака Оперы» Уэббера, на которой к органисту присоединились его блистательные коллеги — скрипач Никита Давыдов и вокалистка Ирина Хубаева. По мнению органиста именно это произведение является своего рода точкой

рока и классики, в одинаковой степени принадлежа обеим музыкальным стихиям!