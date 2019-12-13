Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео

Не было авианосцев у России и, похоже, уже никогда не будет. Подводные лодки победили



Фото с сайта mil.ru

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», - это из песенки мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Единственному из имеющихся в составе ВМФ России авианосцу «Адмиралу Кузнецову» с названиями тоже не особо везло.

При начале строительства тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) в 1982 году, ему было предназначено имя «Советский Союз». При спуске на воду переименовали в «Ригу», при достройке это был уже «Леонид Брежнев», на испытаниях - «Тбилиси». В состав флота в январе 1991 года вошел уже под названием «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Имя легендарного адмирала Николая Герасимовича Кузнецова репутацию авианосца уже не спасло.

Авианосец неоднократно горел и ломался, с его палубы «соскальзывали» истребители. «Адмирал Кузнецов» чаще простаивал в ремонте, чем находился в море. Впрочем, неоднократно ходил в походы - Атлантику, Средиземное море. А потом всякий раз становился на длительный ремонт - как сообщалось из-за недостатка финансирования.

Крайний раз ТАВКР продымил трубами, чем рассмешил пол-Европы, сравнивших российский авианосец с пароходом с угольной топкой. Тем не менее, с ноября 2016 по январь 2017 «Адмирал Кузнецов» выполнял боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ России у берегов Сирии. Тогда два самолета не смогли приземлиться на его палубу - утверждалось, что из-за перерасхода топлива.

По возвращению из похода, ТАВКР «Адмирал Кузнецов» было решено отправить в очередной длительный ремонт, который должен был завершиться в 2022 году, а авианосец мог бы получить новые турбинные установки и ряд перспективных вооружений (ракетный комплекс «Гранит» предполагалось оставить). Однако, что-то опять пошло не так.

Уже 30 октября «Адмирал Кузнецов» начинает… тонуть! Вместе с плавучим доком ПД-50, в котором проходил ремонт. На палубу авианосца упал кран, повредивший как палубу, так и внутренние отсеки. Ремонт «Адмирала Кузнецова» откладывался, но опять продолжался, хотя в России больше нет плавучих доков такого уровня.

Последняя капля, причем горючая капля, упала на «Адмирала Кузнецова» 12 декабря - в ходе ремонтных работ, как свидетельствует предварительное расследование, на борту авианосца начался пожар в энергетическом отсеке. Якобы из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей - в краску и остатки горюче-смазочных материалов.

То есть маленький кусочек расплавленного электрода, диаметром 3 мм, фактически опять вывел из строя огромный авианосец, который и в море потопить достаточно сложно. А тут потребовалась всего одна искра.

Диверсию со стороны американского спецназа, скорее всего, придется исключить, хотя и она не отвергается. Поэтому в череде нелепых случайностей, происходящих с единственным российским авианосцем, который в буквальном смысле слова пытаются утопить, или, как минимум, никогда больше не выпускать в море, видится совсем другая «рука». И это «диверсия» со стороны своих.

Согласитесь, что таких совпадений быть не может - в конечном итоге речь идет об авианосце, а не о какой-то посудине типа катера.

Даже при его ремонте на борту находится экипаж, пусть и в сокращенном составе, который несет службу и следит за безопасностью. А тут горит громадный корабль, с площадью возгорания в 600 квадратных метров, что равносильно попаданию ракеты.

Вспомним, что еще за несколько дней до трагического происшествия на авианосце «Адмирал Кузнецов» (погиб как минимум один человек и еще десять пострадали) последовало заявление президента Объединенной судостроительной компании (ОСК) Александра Рахманова, о необходимости проведения дополнительных ремонтных работ на корабле.

Упоминались главные турбины энергетической установки. Странно, но пожар произошел именно в этих отсеках. И, естественно, срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй, обещанный к 2022 году, теперь будет отодвинут на более поздние сроки.

Цена ремонта авианосца - около 50 миллиардов рублей. Постройка нового перспективного атомного авианосца проекта «Шторм», разработка которого начнется в 2023 году, обойдется, по мнению экспертов, в 300-400 миллиардов рублей.

Понятно, что таких денег пока нет и, может быть, даже не предвидится. А вот на «Адмирала Кузнецова» средства заложены и его «долгострой» при ремонте можно затягивать до бесконечности. Понятно, что это всего лишь предположение, но выводы как-то сами собой напрашиваются. Ведь каждое новое ЧП - это лишь повод, чтобы оттянуть сроки.

Не до конца понятна и позиция Минобороны по созданию авианосных групп в составе ВМФ.

В военном ведомстве есть как сторонники, так и противники этой идеи. Прагматики в большей степени ориентируются на нынешние возможности судостроителей - надводные корабли ранга фрегат и эсминец, за которыми последуют крейсера. Ну, и плюс подводные атомоходы, как атомные так и дизельные, которые сейчас активно достаточно строятся. Есть и лоббисты, которые считают, что в перспективе российскому флоту будет тяжело бороться за превосходство в морях и океанах без наличия авианосных групп.

Тут можно спорить до бесконечности, но если обратиться к опыту развития отечественного ВМФ, ставка на авианосцы никогда не была превалирующей. Ситуация чем-то напоминает начало 1970-х, когда в военно-морскую доктрину ВМФ СССР заложили авианосные эскадры - флот страны Советов активно боролся за владычество в морях-океанах. Ну, а как там без авианосцев?

Тогда было построено и спущено на воду (с 1975 по 1991 гг.) пять авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» - «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов». Недостроенный «Варяг», доставшийся Украине, был продан в Китай, а «Ульяновск» разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

Однако вхождение в «Клуб авианосцев», стран, обладающих таким типом кораблей, так и не состоялся. Всё, что имеет на сегодняшний день Россия - единственный и очень проблемный «Адмирал Кузнецов», которого как бы и нет. Стоит ли из-за этого страдать? И вкладываться именно в авианосный флот?

«Эталон» авианосцев, бесспорно, принадлежит США. В составе американских ВМС - 11 авианосцев. При этом шесть требуют ремонта, три вообще не на ходу, еще один (Gerald S. Ford) так и не введен в состав флота.

«Старичок» Harry S. Truman (спущен на воду в 1996 году) добрался сейчас до Средиземного моря и непонятно, то ли он кого-то пугает, то ли сам боится присутствия. Предполагается, что вскоре он отправится в Персидский залив сменить Abraham Lincoln (спущен на воду в 1988 году).

И, по большому счету, «политика авианосцев» плавно уходит в историю - необходимость их присутствия в том или ином районе Мирового океана весьма сомнительна. И возникает вопрос - нужны ли сейчас ВМФ России авианосцы? Тем более такой как «Адмирал Кузнецов», которому уже будет крайне сложно выйти в океан?

Позиция Минобороны РФ, если прислушаться к словам Сергея Шойгу, заключается в том, что ВМФ делает ставку именно на постройку надводных кораблей дальней морской зоны. Это и фрегаты проекта 22350, закладка двух из которых уже состоялась на судостроительном заводе «Северная верфь», которые дополнят уже имеющиеся «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов». В ближайшие годы к ним прибавятся и эсминцы проекта 23650 «Лидер». Их планируют ввести в состав ВМФ до 2025 года.

А про авианосец «Адмирал Кузнецов», похоже, придется забыть - корабль окончательно добил последний пожар на его борту. Проще что-то построить новое и не такое дорогое.