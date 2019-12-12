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На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

15:43 12.12.2019
Фото: Министерство обороны РФ

В четверг утром авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске.

Первоначально информированный источник сообщал, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, позднее она возросла до 120. Позднее стало известно, что площадь пожара достигла 600 квадратных метров, горели электрокабели, сообщает "Интерфакс". В 13:22 огонь был локализован.

Центр судоремонта "Звездочка" сообщил, что в момент начала пожара на борту находились не только гражданские специалисты, которые ремонтируют корабль, но и военные. 

Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, восемь из них было решено госпитализировать. При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор: во время плановых сварочных работ началось возгорание на нижней палубе.

Оценку нанесенного крейсеру ущерба будут проводить после того, как пожар будет потушен. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец Военно-морского флота России. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ.


 

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 22:29
Гость: Даёшь 37 год!

У вас, Иван Иваныч, как квартирка ?Рад услышать дельный совет.Я ,Павлик Морозов, только за!Так как у вас там квартирка ничего?
12.12.2019, 22:19
Гость: Путник

Это не примета, а симптом.
12.12.2019, 22:18
Гость: Путник

Да, фатальный и хронический.
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