На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

15:43

В четверг утром авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске.

Первоначально информированный источник сообщал, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, позднее она возросла до 120. Позднее стало известно, что площадь пожара достигла 600 квадратных метров, горели электрокабели, сообщает "Интерфакс". В 13:22 огонь был локализован.

Центр судоремонта "Звездочка" сообщил, что в момент начала пожара на борту находились не только гражданские специалисты, которые ремонтируют корабль, но и военные.

Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, восемь из них было решено госпитализировать. При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор: во время плановых сварочных работ началось возгорание на нижней палубе.

Оценку нанесенного крейсеру ущерба будут проводить после того, как пожар будет потушен. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец Военно-морского флота России. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ.



