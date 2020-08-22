Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки

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Рак щитовидной железы, его виды. Медуллярный рак щитовидной железы, его признаки. Папиллярный рак щитовидной железы, его симптомы. Прогнозы на выживание при раке щитовидной железы, его симптоматика по половым признакам

Такое заболевание, как рак щитовидной железы, онкологи относят к злокачественным образованиям в организме. Болезнь может не проявляться долгое время и быть обнаруженной лишь тогда, когда уже станет поздно. По этой причине необходимо каждые полгода проходить рядовое обследование у эндокринолога.

Когда болезнь обнаруживается на ранних стадиях, ее исход намного благоприятнее. Между прочим, симптомы развития рака щитовидной железы у мужчин встречаются чаще, чем у женщин.

Рак щитовидной железы, его виды



В связи с тем, что щитовидная железа вырабатывает клетки различного происхождения, выделяют несколько видов рака:

• папиллярного типа;

• фолликулярного типа;

• медуллярного типа;

• анапластического типа.

Наиболее распространенными типами считаются рак медуллярного и папиллярного типов. Прочие виды рака возникают намного реже и в более зрелом возрасте.

Медуллярный рак щитовидной железы, его признаки



Рак медуллярного типа считается одной из тяжелейший форм заболевания. Его не так часто находят у пациентов, имеющих проблемы со щитовидной железой, однако не стоит допускать того, чтобы заболевание переходило в запущенные стадии. При наличии медуллярного рака щитовидной железы можно сказать, что организму предстоит нешуточная борьба, ведь раковых клеток в нем намного больше, чем здоровых и регенерирующих.

К основным причинам возникновения медуллярного рака относят:

• излучение ионизирующего типа – данная причина была выявлена после того, как случилась авария на ЧАЭС, участились случаи развития раковых опухолей медуллярного типа;

• терапия лучевого характера, применяемая в области головы и шеи;

• наследственный фактор;

• возраст старше сорока лет;

• неправильный образ жизни пациента.

Кроме того, существует ряд заболеваний, которые могут привести к развитию рака подобного типа. К ним относятся:

• заболевания молочных желез и половых органов;

• рак прямого кишечника, сопровождающийся наличием полипов;

• неоплазия эндокринного характера;

• новообразования доброкачественного характера в области щитовидной железы.

К признакам рака щитовидной железы медуллярного характера относят его первые симптомы:

• увеличение размеров лимфатических узлов;

• появление узлов небольшого размера на щитовидной железе;

• болезненные ощущения в шее, особенно во время глотания;

• некоторые изменения тембра голоса;

• появление необоснованного частого кашля;

• возникновение одышки.

Диагностировать данное заболевание может онколог, проведя все необходимые анализы такие, как УЗИ и исследования клинического характера.

Симптомы папиллярного рака щитовидной железы



Следующим распространенным видом рака щитовидной железы является папиллярный. Получил свое название из-за того, что его клетки внешне похожи на листья папоротника, или вайи. В отличие от медуллярного типа заболевания, данная патология начинает развиваться из клеток тиреоидного типа. Обычно прогнозы после операции при папиллярном раке щитовидной железы довольно утешительные, так как болезнь полностью уходит из организма, а вероятность рецидива ничтожно мала.

К основным признакам заболевания относят:

• наличие онкологии щитовидной железы у предыдущих поколений;

• облучение высокой дозой радиации;

• облучение, происходящее во время бластоза таких систем, как кровеносная и лимфатическая;

• дефицит йода в организме;

• наличие синдрома гамартомы множественного типа (именно он и является «рычагом», запускающим начало болезни).

Если же говорит о симптоматике заболевания, то на начальных стадиях оно никак не проявляется. Однако со временем проявляется ряд признаков, указывающих на то, что пришло время посетить эндокринолога. К ним относятся:

• наличие небольших образований в виде узлов в области органа, которое может не только прощупываться, но и быть визуально заметным;

• ощущение сдавленности в области трахеи и пищевода;

• изменения тембра голоса;

• возникновение болезненных ощущений во время глотания.

Для точного диагностирования эндокринолог обычно выдает пациенту направления на УЗИ, биопсию аспирационного характера, анализ крови, МРТ. После того, как все исследования проведены и вырисовывается общая картина болезни, начинают назначать лечение, подбираемое в индивидуальном порядке.

Прогнозы при раке щитовидной железы: от чего они зависят



Состояние пациентов при раке щитовидной железы после операции имеет лучшие прогнозы на будущее, чем при других заболеваниях онкологического характера. Тем более что операции производятся тогда, когда уже бессмысленно лечить болезнь иными методами. Тем не менее, когда у пациента, имеющего один из типов рака щитовидной железы, возникает вопрос, сколько с ним живут, доктора отвечают, что долго.

Естественно, скорость выздоровления пациентов зависит и от возрастной группы, в которой они находятся, и от стадии заболевания. Стоит помнить о том, что данная болезнь, носящая онко характер, имеет гораздо лучшую статистику в плане полного излечивания пациентов, чем прочие.

Если рассматривать статистику выживаемости больных в зависимости от типа болезни, можно отметить, что:

• пациенты, имеющие папиллярный рак, выживают практически в 100% случаях;

• пациенты с фолликулярным раком, находящимся в последней стадии, выживают в 55% случаев, а те, у кого болезнь была обнаружена на ранних этапах, в 100%;

• пациенты, имеющие медуллярный рак в четвертой стадии, выживают в 30% случаях, а те, у кого более ранняя стадия, излечиваются в 98%;

• пациенты, у которых рак анапластического типа, обычно живут около года после того, как был поставлен диагноз.

Стоит учитывать тот факт, что на выздоровление и восстановление после болезни влияют также образ жизни, который ведет человек, его питание, тип нагрузок, наличие стрессовых ситуаций, а также собственное желание жить.

Фото с сайта special.vkb1.ru

