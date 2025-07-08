Трамп заявил о планах устроить России «маленький сюрприз»
Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер отказался уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий, пишет РБК.
«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России.
«Нас постоянно заваливают чушью от Путина. Он все время очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным», — заявил президент США.
Трамп признал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной оказалось задачей сложнее, чем он ожидал. Он не исключил ужесточения антироссийских санкций, но отметил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых ограничениях будет зависеть от его собственного решения.
Американский президент отметил, что «очень пристально» изучает данный законопроект. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — подчеркнул он.
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Давай,
Именно
НАТО и освободит
РФ.
Феномен
Аттилы пока никто не отменял.
"Гость: Сидящий на берегу А Трамп-то тугодум оказался,раз только теперь сообразил,что лукавый ВВП над ним просто трунил,и делал свое дело"
---- Вскоре после спора между Д.Трампом и Е.Маском, последний в своем Х опубликовал фотографию где Д.Трамп дружески беседует с Джеффри Эпштейном. Стоит напомнить, что финансист и миллионер еврей Джеффри Эпштейном организовал на одном из островов притон для высокопоставленных политиков и представителей западных элит, куда также поставлялись для утех этих с позволения сказать элитариев несовершеннолетние как девочки так и мальчики т.е. эти избранные занимались педофилией. В 2008 году его арестовали.Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, некоторых из которых он насиловал сам или продавал влиятельным клиентам. В 2008 году Эпшетйн признал вину и сидел в тюрме и ждал приговора суда. По официальной версии он покончил с собой 9 по 10 августа 2019 года. Все материалы по этому поводу были собраны в так называемых файлах Д.Эпштейна и не было закрыто до ... тех пор пока Д.Трамп стал президентом США. И вот сейчас дело закрыли и судя о всему файла уничтожили. Но ... другие спецлужбы не дремали и от такого подарка
не могли отказаться. Т.е. Д.Трамп "висит" на крюке прежде всего богоизбранных.
вообще-то в этом Мире больше всех нравится воевать именно Америке.
Откуда он мог знать что всем нравится воевать
А Трамп-то тугодум оказался,раз только теперь сообразил,что лукавый ВВП над ним просто трунил,и делал свое дело,пока дедушко вовсю ветками махал,кудахтал и хлопал крыльями,пытаясь спасти преступную укропню от позорного и скорого разгрома и дальнейшего наказания за все напакощенное,а заодно и из себя пытаться корячить какого-то фэйкового
"миротворца"...