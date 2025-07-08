Трамп заявил о планах устроить России «маленький сюрприз»

22:00 8.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер отказался уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий, пишет РБК.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России.

«Нас постоянно заваливают чушью от Путина. Он все время очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным», — заявил президент США.

Трамп признал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной оказалось задачей сложнее, чем он ожидал. Он не исключил ужесточения антироссийских санкций, но отметил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых ограничениях будет зависеть от его собственного решения.

Американский президент отметил, что «очень пристально» изучает данный законопроект. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — подчеркнул он.