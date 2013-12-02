Счастливый романтик Леонид Бичевин

Популярность этого актера стремительно набирает обороты

Впервые заявив о себе в фильмах Балабанова «Груз 200» и «Морфий», Бичевин продолжает работать в кино с такими режиссерами, как Александр Котт и Николай Хомерики.

Из последних работ Леонида две обратили на себя особое внимание кинокритиков и зрителей. В фильме голландского режиссера Йоса Стеллинга «Девушка и смерть» Леонид весьма успешно играет главного героя. И даже на фоне таких звезд отечественного кинематографа, как Маковецкий и Литвинова, Бичевин смотрится очень достойно.

Леонид Бичевин родился 27 декабря 1984 года в городе Климовск Московской области. Его отец работал шофером, мама – учительницей. Потом она ушла из школы и стала вести театральный кружок.

Леонид гонял с друзьями на мотоциклах и занимался конным спортом. А еще он с ранних лет научился играть на гитаре и самозабвенно пел во дворе вместе с друзьями песни «ДДТ» и «Гражданской обороны».

Как признается сам Леонид, при всей своей общительности он был скромным мальчишкой: «Я был очень стеснительным, хотя нравился девчонкам. Вообще, я всегда ждал, когда девушка сама сделает первый шаг».

Любовь к лошадям привела Бичевина в сельхозучилище города Коломны. Он мечтал стать селекционером и выводить редкие породы лошадей. Но мечта не прошла проверку реальностью, учиться в техникуме оказалось очень скучно. Бросив его через два года, Леонид решил попробовать себя в качестве актера.

Леонид Бичевин

Удачное попадание в арт-хаус

Бичевин записался на подготовительные курсы в Щуку, и преподаватели сразу отметили его: «Ты живой, у тебя горит глаз, у тебя искра есть, улыбаешься красиво». Вскоре он благополучно поступил в Щукинский театральный институт, а после его окончания был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где сыграл немало ролей.

Подобно многим начинающим актерам, Леонид начинал свой путь в кино с проб, далеко не всегда удачных. Он признается, что раз пятнадцать бывал на студии «Амедиа», но по каким-то причинам не подходил им. Сейчас надо признать, что это было и к лучшему. Пройди тогда Бичевин удачно пробы в какой-нибудь шаблонный сериал, он мог бы стать типичным сериальным актером, каких расплодилось великое множество, и так и не раскрыл бы свой актерский потенциал.

В 2006 году он снялся в маленьких ролях – в мелодраме Давида Кеосаяна «Три полуграции» и в фильме Вадима Островского «Важнее, чем любовь». Неизвестно, как сложилась бы его карьера дальше, если бы случай не привел его вместо сериалов в арт-хаусное кино.

Режиссер Алексей Балабанов, известный своими всегда интересными лентами, в то время приступал к съемкам «Груза 200». Во время подбора актеров Агния Кузнецова, учившаяся в институте вместе с Бичевиным, посоветовала его ассистенту Балабанова. Сама Агния была утверждена на главную роль, а Леонид в результате получил роль фарцовщика Валеры.

Для молодого актера это была невероятная удача – попасть в фильм такого известного режиссера. Ради роли Леонид даже скрыл тот факт, что не умеет водить машину (что требовалось для съемок), и учиться пришлось в ходе работы над фильмом. То, что, сценарий оказался жестким, тоже не отпугнуло Леонида: он просто не мог упустить возможность поработать в фильме Балабанова, у которого считали за честь сниматься такие актеры, как Ингеборга Дапкунайте и Никита Михалков.

В роли Валеры в «Грузе 200» Леонид впервые раскрылся как киноактер. Ему удалось продемонстрировать скрытый нерв, внутреннюю сосредоточенность и способность менять свое состояние от нормального до безумного. Для Балабанова это не прошло незамеченным, и он пообещал снять Леонида в другом своем проекте. Обещание Балабанов сдержал.

Леонид Бичевин

Высокая планка в мастерстве

2008 год стал для Бичевина знаковым – вышли одна за другой три картины, в которых он сыграл главные роли. Первая – молодежная лента «Закрытые пространства». Героем Бичевина стал добровольный затворник, не выходящий из квартиры. Зрители оценили игру молодого актера, его обаяние и улыбку.

Вслед за «Закрытыми пространствами» вышла драма Екатерины Шагаловой «Однажды в провинции», где Бичевин появился в образе парня по прозвищу Че.

Потом была работа в фильме Балабанова «Морфий». Бичевин, прочитав сценарий, буквально загорелся ролью. Позже он рассказывал: «Там такая сила, такая тема. Я такой адреналин испытывал, когда прочитал. Такое же состояние было, когда я на мотоцикле первый раз прокатился со скоростью 150 км/ч. Это не просто хороший сценарий, это бомба».

На главную роль в «Морфии» Балабанов утвердил Бичевина далеко не сразу – сначала был долгий кастинг. Леня фигурировал в списках, но Балабанову казалось, что он выглядит старше своих двадцати трех – а надо бы моложе. А потом режиссер сам позвонил Бичевину: «Будешь играть?» – «Конечно, буду».

Готовясь к роли доктора Полякова, ставшего морфинистом, Леонид много с кем встречался, в том числе – с героиновыми наркоманами. Они помогли ему понять природу зависимости и сыграть человека, в котором внутренний стержень разрушается морфием, любовными историями с женщинами и пожирающей прежнюю жизнь революцией.

После того как на съемках «Однажды в провинции» Бичевину нещадно сожгли челку (каждый день гримировали под кудрявого мулата), а на «Морфии» проморозили до костей, Леонид над своими прежними мечтами о «легкой жизни актера» только посмеивается.

Известность актеру принесли картины в стиле арт-хаус. Однако широкому зрителю он известен по другим фильмам: военной драме «Рябиновый вальс», сериалам «Вербное воскресенье», «Дикий», «Последняя встреча» и «Синдром дракона».

Из последних его работ особенно интересна роль в фильме Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». Бичевин с блеском сыграл влюбленного романтика, который ради любви меняет свою жизнь и готов многим пожертвовать. Вместе с Маковецким, Литвиновой и голландской актрисой Сильвией Хукс они создали просто завораживающий актерский ансамбль.

А вскоре зрители увидят его в новых ярких образах – он сыграл Марка Шагала в фильме Александра Митты «Шагал – Малевич», а также азартного игрока в сериале «Куприн».

Леонид Бичевин

Предложение реки и сердца на вулкане

Долгое время Леонид Бичевин встречался с актрисой Агнией Кузнецовой. Когда-то они вместе учились в ВТУ им.Щукина, где на втором курсе между ними вспыхнул роман. Они были вместе почти семь лет. Когда и Агния, и Бичевин начали много сниматься в кино и работать в театре, стали меньше видеться. Дошло до того, что в месяц они проводили вместе всего два-три дня. И хотя в интервью говорили, что их такая ситуация устраивает, – издержки профессии, – видимо, именно это и развалило такие с виду безоблачные отношения. Неожиданно для друзей и общественности пара рассталась. Причиной актер назвал «взаимные обиды и укоры». «Я достаточно обидчивый и ранимый человек, а она такая конкретная, всегда говорит правду…»

В 2011 году Леонид Бичевин женился на актрисе Марии Бердинских. Они познакомились на сцене Театра имени Вахтангова. Вот как Мария рассказала о том, как Леонид сделал ей предложение: «Это произошло в Японии. Однажды Леня мне позвонил и обрадовал, что взял путевку на остров Хоккайдо. Там, в маленьком городке Оккам, мы поднялись на вулкан. Восхождение заняло целый день: четыре часа туда и три обратно. Потом отправились на гору Маша. Взбирались очень долго, преодолевая страх. И когда наконец поднялись, Леня предложил мне стать его женой».

В одном из интервью актер признался, что очень тяжело переживает даже временное расставание с любимой. Например, во время съемок «Девушки и смерти» получилось так, что Леонид полтора месяца практически не виделся с Марией, и даже такой вроде бы небольшой срок стал для актера серьезным испытанием.

Леонид любит художников эпохи Возрождения, но полюбил и Шагала, снявшись в картине Александра Митты «Шагал-Малевич». Среди его увлечений – путешествия, фотография и классическая музыка.

«В данный момент я счастлив, – признался актер. – Я говорю о любимой профессии, думаю о любимой женщине… Мое счастье тихое и спокойное, но какое-то уверенное – вот этого бы я и хотел пожелать вам».

Цитата: «Любовь так захватывает, что начинаешь кардинально менять всю свою жизнь».

Фото с сайта kino-teatr.ru

