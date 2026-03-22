Страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение
Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан на этой неделе совершил турне по странам региона, в четверг он принял участие во встрече с главами МИД 11 стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.
"Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану", - приводит слова министра РИА Новости.
"Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде – ред.) они выступили с последним предупреждением по этому вопросу", - заявил Фидан.
По его словам, возросли риски, Анкара не желает, чтобы весь регион был втянут в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он такой же крутой джигит как и Сталин с Грозным
"Гость: да
Эта война началась в 1979 году"
---
Здесь вообщем так: "11 военных конфликтов с участием еврейского государства
«Война за независимость»
«Суэцкий кризис»
«Шестидневная война»
«Война на истощение»
«Война Судного дня»
Операция «Литани»
Операция «Мир Галилее»
Первая палестинская интифада
----
Возникает вопрос - почему за столь короткое по историческим масштабам времени государство Израиль имело да и сейчас имеет столь много военных конфликтов и войн, как никакая другая страна в мире? Кто виноват? Понятно другие, как всегда. Может надо начать с себя, будет разумно.
Военная сила Израиля это на самом деле самый раздутый миф на планете земля. Начнем с того, что все так называемое умное оружие Израиля это американские разработки, переданные им тайным образом включая все виды оружия. По факту у Израиля нет своей подготовленной кадровой Армии. Костяк армии это обычные резервисты, которых время от времени призывают на службу. Толком Израиль никогда не воевал с сильной Армией. Вся война Израиля строится по американской системе - бомбежки, бомбежки, бомбежки. Но своих бомб и ракет у Израиля не хватает. Нет никакой промышленной базы для производства - только поставки из США. Вот вам и вся Армия.
Когда американскую марионетку шаха Пехлеви народ сверг!
На наших глазах разворачивается типичная для последнего времени картина. Следите за руками. Шли переговоры между США и Ираном. Вашингтон потребовал демонтажа ядерных объектов и вывоза всего обогащенного урана из страны. Иран на что-то согласился, на что-то нет, и Трамп заявил, что хотел бы решить проблемы дипломатией. И стороны договорились продолжать консультации. Но вместо продолжения переговоров Израиль нанес удар, убил руководство Ирана, иранских детишек при поддержке США. С этого всё и началось. Иран вполне резонно ответил ударами по Израилю и базам США в регионе (аналогичных мер мы ждём от нашего «мудрого и рассудительного» руководства уже 5-й год).
Теперь страны региона завопили: «А нас за шо?» (Знакомо, да?). При этом не упоминают, кто начал, кто чьих детей и руководителей убил. Наверное, шейхам логичнее обратиться к США и Израилю, чтобы те прекратили неспровоцированное нападение на Иран. Но нет. Они клеймят Иран!
И это всё происходит у нас на глазах, за последние три недели. А мы удивляемся, что они историю 2-й мировой и Великой Отечественной переписывают! А с чьей подачи мы клеймим самых успешных правителей России – Ивана Грозного и Сталина? Зато возводим капища в честь Ельцина, а Мавзолей закрываем фанеркой.