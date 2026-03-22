Страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение

17:02 22.03.2026

Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фидан на этой неделе совершил турне по странам региона, в четверг он принял участие во встрече с главами МИД 11 стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.

"Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану", - приводит слова министра РИА Новости.

"Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде – ред.) они выступили с последним предупреждением по этому вопросу", - заявил Фидан.

По его словам, возросли риски, Анкара не желает, чтобы весь регион был втянут в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.