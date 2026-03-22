Страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение

Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фидан на этой неделе совершил турне по странам региона, в четверг он принял участие во встрече с главами МИД 11 стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.

"Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану", - приводит слова министра РИА Новости.

"Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде – ред.) они выступили с последним предупреждением по этому вопросу", - заявил Фидан.

По его словам, возросли риски, Анкара не желает, чтобы весь регион был втянут в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.03.2026, 00:07
    Гость: rick

    "Гость: да
    Эта война началась в 1979 году"
    ---
    Здесь вообщем так: "11 военных конфликтов с участием еврейского государства
    «Война за независимость»
    «Суэцкий кризис»
    «Шестидневная война»
    «Война на истощение»
    «Война Судного дня»
    Операция «Литани»
    Операция «Мир Галилее»
    Первая палестинская интифада
    ----
    Возникает вопрос - почему за столь короткое по историческим масштабам времени государство Израиль имело да и сейчас имеет столь много военных конфликтов и войн, как никакая другая страна в мире? Кто виноват? Понятно другие, как всегда. Может надо начать с себя, будет разумно.

  3. 22.03.2026, 23:03
    Гость: нет-нет

    Военная сила Израиля это на самом деле самый раздутый миф на планете земля. Начнем с того, что все так называемое умное оружие Израиля это американские разработки, переданные им тайным образом включая все виды оружия. По факту у Израиля нет своей подготовленной кадровой Армии. Костяк армии это обычные резервисты, которых время от времени призывают на службу. Толком Израиль никогда не воевал с сильной Армией. Вся война Израиля строится по американской системе - бомбежки, бомбежки, бомбежки. Но своих бомб и ракет у Израиля не хватает. Нет никакой промышленной базы для производства - только поставки из США. Вот вам и вся Армия.

  5. 22.03.2026, 22:34
    Гость: Владимир

    На наших глазах разворачивается типичная для последнего времени картина. Следите за руками. Шли переговоры между США и Ираном. Вашингтон потребовал демонтажа ядерных объектов и вывоза всего обогащенного урана из страны. Иран на что-то согласился, на что-то нет, и Трамп заявил, что хотел бы решить проблемы дипломатией. И стороны договорились продолжать консультации. Но вместо продолжения переговоров Израиль нанес удар, убил руководство Ирана, иранских детишек при поддержке США. С этого всё и началось. Иран вполне резонно ответил ударами по Израилю и базам США в регионе (аналогичных мер мы ждём от нашего «мудрого и рассудительного» руководства уже 5-й год).
    Теперь страны региона завопили: «А нас за шо?» (Знакомо, да?). При этом не упоминают, кто начал, кто чьих детей и руководителей убил. Наверное, шейхам логичнее обратиться к США и Израилю, чтобы те прекратили неспровоцированное нападение на Иран. Но нет. Они клеймят Иран!
    И это всё происходит у нас на глазах, за последние три недели. А мы удивляемся, что они историю 2-й мировой и Великой Отечественной переписывают! А с чьей подачи мы клеймим самых успешных правителей России – Ивана Грозного и Сталина? Зато возводим капища в честь Ельцина, а Мавзолей закрываем фанеркой.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России

Лавров призвал прекратить ведущие к жертвам действия на Ближнем Востоке
© KM.RU
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля
Избранное
Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
Тайвань: лучший повод для Третьей Мировой?
«Не "национализация элиты", а её замещение. Это не вопрос выбора основополагающего принципа кадровой политики. Это – вопрос выбора будущего для страны»
Билли Новик. 15 лет без Егора Летова, 16 февраля, «16 Тонн»
«Протесты в Казахстане: причины и последствия. Политическая плоскость конфликта явно носит внутриэлитный характер и связана с борьбой двух "кланов"»
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
Корней и Как Будто «Белый вальс»
Lada Niva Travel появится в следующем году
Metalliada «Симфонические Шедевры»
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
тоскарабочегокласса «Ты рядом, круто» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации