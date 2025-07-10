«Черные лебеди» уже взмахнули крыльями? Почему экономике России опять пророчат крах

Что-то надвигается. Об этом уже прямо говорят и министры, и банкиры, и экономисты. Их прогнозы звучат все тревожнее и минорнее. Почти как в 2022 году, когда из-за беспрецедентных санкций экономике РФ писали плачевный сценарий

Если бы все запреты, введенные Западом с 2022 года, сработали на 100%, то падение ВВП России к сегодняшнему дню составило 10 -15%.

Масштаб катастрофы при таких значениях хорошо понимают россияне, пережившие развал экономики в начале 90-х годах, когда началось обвальное падение. 1991 год — ВВП -5%, 1992-й— уже минус 14,5% и минус 8,7% в 1993-м.

По количеству введенных санкций РФ обогнала Иран: более 24 тыс. ограничений, посчитали экономисты Института экономической политики им. Гайдара.

«Согласно ряду экономических оценок, введенные меры привели к снижению ВВП России на 1–2% в год, а потенциальные долгосрочные потери оцениваются в пределах 7–14% ВВП», — указано в исследовании экономистов.

«Черные лебеди» 2025 года

Триллионы рублей, «сброшенные» за три года в экономику РФ, не только ее поддержали, но и перегрели. Финансирование армии, оборонных предприятий, выплаты бойцам удержали главные экономические индикаторы в положительных значениях.

Одни лишь выплаты контрактникам и семьям погибших составили около 3 трлн рублей. Да, точных цифр в открытом доступе нет, но по тем данным, которые периодически озвучивают первые лица государства, можно предположить, что ежегодно на эти цели тратится не менее 1,5% ВВП.

А дальше страну ждут проблемы, начали предупреждать именитые спикеры. Глава Минфина Антон Силуанов в июне признался, что «бюджет серьезно штормит». Глава «Сбера» Герман Греф заговорил об угрозе экономическому росту на перспективу двух-трех лет. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавнем конгрессе ЦБ напугала, что грядут неспокойные времена.

Хор, в котором солируют министр финансов, руководитель крупнейшего банка и председатель ЦБ, пустяком не назовешь, хотя они и подслащивают свою риторику глаголами «стараемся», «преодолеем», «справимся».

Бюджет не штормит, его разрывает

Антону Силуанову, оценивая параметры госказны, можно было и не использовать осторожное «штормит». Ситуация критическая, судя по недавнему предварительному отчету Минфина по бюджету за июнь.

Плановый дефицит на ходу пришлось утроить до 3,8 трлн рублей, что составляет уже не 0,5% ВВП, а 1,7%. Но уже в июне кассовый разрыв приблизился к годовому показателю: с начала года дефицит бюджета составил 3,7 трлн.

В первом полугодии 2024-го бюджет закрыли с дефицитом 0,6 трлн рублей, проще говоря, за аналогичный период этого года перерасход резко увеличился на три триллиона.

За первое полугодие расходы выросли на 20%, а доходы показали рост лишь на 2,8%. Да это цунами, а не шторм.

Растут лишь ненефтегазовые доходы (+12,7% за первое полугодие) — это все то, что можно собрать с граждан, предпринимателей и бизнеса. А вот кормилица нефть Минфин подводит. Непосредственно в июне нефтегазовый сектор сократил вливания в бюджет на 33,7% (поступило 0,495 трлн рублей), за первые шесть месяцев падение составило почти 17%, что в ведомстве объяснили снижением цены на черное золото.

То, что теперь люди — новая нефть, доказывают и цифры Минфина: сумма собранных ненефтегазовых доходов за январь — июнь составила 12,8 трлн рублей, нефтегазовые доходы — 4,7 трлн. С населения выкачали почти в три раза больше, чем из нефтегаза.

В июле улучшений не будет: Минфин ожидает ощутимого недобора нефтегазовых доходов — на сумму 25,82 млрд рублей.

«Хотя в текущих расходах приличный объем авансов, но даже с учетом этого пока дефицит идет выше прогнозной траектории. Чтобы вернуться в план в июле — ноябре, бюджет должен стать профицитным», — комментирует неуемные траты из госказны экономист Егор Сусин.

«Даже если расходы будут в нуле — дефицит составит 5 трлн, при росте расходов на 5% дефицит — 6,1 трлн. При 10% дефицит вырастет до 7,4, а при 15% — уже 8,4 трлн. Сложный выбор — рецессия в экономике или рекордный дефицит», — добавляет автор экономического тг-канала Spydell_finance.

Нефть уже не кормилица…

В минувшую субботу восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. — Прим. ред.) договорились увеличить в августе размер квот на добычу. С августа мировой рынок ежесуточно может получать на 548 тыс. баррелей больше. Причина — сезонный рост спроса на черное золото.

Стоимость марки Brent на новостном фоне слегка изменилась, но цены быстро стабилизировались до $70 за баррель. А в среду, 9 июля, фьючерс Brent снизился на 0,27%, до $69,96 за баррель.

И, как бы в Кремле ни гордились ростом ненефтегазовых доходов, именно цены на нефть в рублевом эквиваленте остаются критически важной составляющей наполнения госказны. При нынешних параметрах бюджета РФ нужны или очень дорогая нефть, или очень слабый рубль.

Но эксперты ТЭК сходятся во мнении, что до конца года хороших новостей для российской нефтянки ждать не приходится. К четвертому кварталу решение ОПЕК+ аукнется понижением нефти до $60.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин и Булат Мударисов прогнозируют цены Brent в 2025 году на уровне $67 за баррель. И если учесть, что в первом полугодии нефтяные котировки колебались в диапазоне $70-72, то о дорогой нефти можно забыть.

Бочка российской нефти Urals стоит дешевле примерно на $5-10. И, чтобы свести бюджетную ведомость, наша Urals весь год должна была стоить $69. Вот такой черный период у черного золота.

Спасти ситуацию можно было бы девальвацией рубля, но наш «деревянный» превратился в самую крепкую валюту мира из-за высокой ключевой ставки, которую, в свою очередь, Центробанк вынужден держать на таком уровне из-за настырной инфляции (в июне она составила 9,4%).

…, а промпроизводство хромает

И тут экономисты утешительными прогнозами не радуют. «Новые Известия» уже сообщали, что, по оценке экономистов ИНП РАН, данные за май говорят о практически полной остановке экономического роста.

Непосредственно в мае аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отметили рост объема промышленного производства на 2,6%.

«Однако говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится. По нашей оценке, около 2/3 майского прироста обусловлено резким скачком выпуска в секторах с доминирующим присутствием продукции ОПК», — указывают в ЦМАКП.

Без учета оборонного сектора индекс промпроизводства составил бы 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Как считает экс-министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев, экономика на грани рецессии. Рост ВВП по итогам первого квартала замедлился до 1,4% против 4,5%.

«Продолжает замедляться рост номинальных зарплат и розничный оборот (по данным контрольно-кассовой техники ФНС). По результатам опросов, в июне снижался индекс потребительской уверенности и произошло общее охлаждение деловой активности.

Инфляция в июне составила 9,4% в годовом выражении. Помимо антиинфляционного эффекта крепкого рубля, торможение инфляции может указывать на быстрое снижение масштабов перегрева в экономике. В целом данные за июнь говорят о высокой вероятности стагнации или даже рецессии в промышленности и экономике в целом», — отмечает Андрей Нечаев.

Непростые времена, о которых с трибуны говорят Греф, Набиуллина и Силуанов, уже, видимо, наступают. Экономика «кейнсианства» истощается. И больше не может показывать рост.