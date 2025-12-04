Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток

Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний. Они не были придуманы вчера. Они были даны России еще в 1990-х [годах]. Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично", - цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что с тех пор прошло несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО. "Это нас совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу [для России]. Давайте вспомним, что НАТО - это военно-политический союз, и Статью 5 Вашингтонского договора (вооруженный конфликт с одним членом НАТО рассматривается как конфликт со всеми - прим. ТАСС), учреждающего НАТО, никто не отменял. Это угроза для нас. Никто не воспринимает нас всерьез", - пояснил он.

И наконец, когда Украина обрела независимость, мало кто помнит, какой был первый документ, ратифицировавший ее, продолжил Путин. "Это была Декларация о государственном суверенитете и независимости Украины. Она составляет основу украинского суверенитета и современной государственности. И в ней четко указано, что Украина является нейтральным государством", - подытожил президент РФ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2025, 22:37
    Гость: коммунист

    ... Ему экскурсию провести по Москве и показать что воздвиг Собянин на местах бывших головных НИИ и предприятий оборонного комплекса СССР, станкостроения, общего и среднего машиностроения, электроники и радиоэлектроники, связи и многих других которыми была напичкана Москва. К нам ехали перенимать опыт со всей страны. Сейчас там небоскребы ЖК, офисов, торговые центры, ледянвые дворцы и прочася дребедень. Именно уничтожение науки и производства в Москве и не только в ней, причина четырехлетней бомбардировки России БПЛА и ракетами США, Франции и Великобритании.
    После такой экскурсии он не стал бы выдвигать идиотские требования с палкой в руке вместо современных систем вооружения способных наглухо закрыть небо России.

  2. 04.12.2025, 22:14
    Гость: дадада

    Помню эти обещания: рабочие места, зарплаты, квартиры, пенсионный возраст... Ничего не выполнено.

  3. 04.12.2025, 22:12
    Гость: 1939, 1996, 2014- 2025

    Видел по ТВ кароткое видео, на котором Горбачёва спрашивают «существовала ли договорённость о нерасширении НАТО в Восточную Европу», связаная с советско-американскими переговорами февраля 1990 года по объединению Германии.
    Ответ Горбачёва- нет, ни устно не писменно такого договора не было
    Википедия:
    «Вопрос о существовании договорённости о нерасширении НАТО в Восточную Европу — предмет спора и конфликта в отношениях России и НАТО, проистекает из различия в подходах и интерпретации сторонами договорённости, предположительно достигнутой в некой форме между СССР/Россией и США в конце 1980-х — начале 1990-х.»
    Пусть ВВП поднимет над головой (как Чемберлен) этот договор и ткнёт носом (нет, не Карлсона и не Трампа и не Орбана) а Генсека НАТО. Но договора нет.
    Зато есть не устный, письменный договор- «Будапештский Меморандум» 1990-х годов, где чётко прописано, что в обмен на передачу Украиной своего ЯО и носителей к нему России, Украина получает гарантии от США, В.Б., России о защите её границ этими странами.
    Чего не произошло.
    А вы говорите НАТО расширяется. Мы, Россия глазом не моргнули, когда в ответ на т. н. СВО Финляндия вошла в НАТО (1300км общей границы), а за ней и Швеция.
    Прибалты помнили 1939 год и поэтому не стали ждать СВО и вошли ещё раньше в состав НАТО.

  4. 04.12.2025, 21:53
    Гость: Лучезар

    Что-то поздновато Путин спохватился. Надо бы пораньше это сделать- до того, как он 2 триллиона долларов российских денег на Запад отправил- и до того, как он начал уничтожать все передовые отрасли экономики России.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Wadiia. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org"/>
Тайные встречи в Абу-Даби
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет
Эрдоган в бешенстве, Токаев в шоке: Лондон и Брюссель выписали Зеленскому индульгенцию на морскую войну
Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
Избранное
«Военная кампания, даже если она формально и не называется войной, успех имеет тогда, когда ставит и решает задачу разгрома противника»
Сергей Высокосов и НИЛ-62 (с участием Наталии Медведевой) «Ведьмы» (2CD)
Так какую страну создал Ленин?
«Напуганы держатели вкладов, которых подогревают слухи о возможной заморозке, а то и изъятии денежных средств со счетов»
Джанни Родари «Game Over»
Сергей Мазаев исполнил песни, благодаря которым мы все появились на свет
Лидер «Северного Флота» вспомнил о прадеде, гонявшем революционеров
Фига и Плюха «Моя Оборона»
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
«Вероятность третьего срока Си Цзиньпина крайне высока, но весь вопрос — в условиях, на которых он продолжит оставаться на посту председателя»
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации