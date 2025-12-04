Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток

20:45 4.12.2025

Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний. Они не были придуманы вчера. Они были даны России еще в 1990-х [годах]. Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично", - цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что с тех пор прошло несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО. "Это нас совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу [для России]. Давайте вспомним, что НАТО - это военно-политический союз, и Статью 5 Вашингтонского договора (вооруженный конфликт с одним членом НАТО рассматривается как конфликт со всеми - прим. ТАСС), учреждающего НАТО, никто не отменял. Это угроза для нас. Никто не воспринимает нас всерьез", - пояснил он.

И наконец, когда Украина обрела независимость, мало кто помнит, какой был первый документ, ратифицировавший ее, продолжил Путин. "Это была Декларация о государственном суверенитете и независимости Украины. Она составляет основу украинского суверенитета и современной государственности. И в ней четко указано, что Украина является нейтральным государством", - подытожил президент РФ.