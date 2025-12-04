Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток
Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
"Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний. Они не были придуманы вчера. Они были даны России еще в 1990-х [годах]. Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично", - цитирует Путина ТАСС.
Президент отметил, что с тех пор прошло несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО. "Это нас совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу [для России]. Давайте вспомним, что НАТО - это военно-политический союз, и Статью 5 Вашингтонского договора (вооруженный конфликт с одним членом НАТО рассматривается как конфликт со всеми - прим. ТАСС), учреждающего НАТО, никто не отменял. Это угроза для нас. Никто не воспринимает нас всерьез", - пояснил он.
И наконец, когда Украина обрела независимость, мало кто помнит, какой был первый документ, ратифицировавший ее, продолжил Путин. "Это была Декларация о государственном суверенитете и независимости Украины. Она составляет основу украинского суверенитета и современной государственности. И в ней четко указано, что Украина является нейтральным государством", - подытожил президент РФ.
... Ему экскурсию провести по Москве и показать что воздвиг Собянин на местах бывших головных НИИ и предприятий оборонного комплекса СССР, станкостроения, общего и среднего машиностроения, электроники и радиоэлектроники, связи и многих других которыми была напичкана Москва. К нам ехали перенимать опыт со всей страны. Сейчас там небоскребы ЖК, офисов, торговые центры, ледянвые дворцы и прочася дребедень. Именно уничтожение науки и производства в Москве и не только в ней, причина четырехлетней бомбардировки России БПЛА и ракетами США, Франции и Великобритании.
После такой экскурсии он не стал бы выдвигать идиотские требования с палкой в руке вместо современных систем вооружения способных наглухо закрыть небо России.
Помню эти обещания: рабочие места, зарплаты, квартиры, пенсионный возраст... Ничего не выполнено.
Видел по ТВ кароткое видео, на котором Горбачёва спрашивают «существовала ли договорённость о нерасширении НАТО в Восточную Европу», связаная с советско-американскими переговорами февраля 1990 года по объединению Германии.
Ответ Горбачёва- нет, ни устно не писменно такого договора не было
Википедия:
«Вопрос о существовании договорённости о нерасширении НАТО в Восточную Европу — предмет спора и конфликта в отношениях России и НАТО, проистекает из различия в подходах и интерпретации сторонами договорённости, предположительно достигнутой в некой форме между СССР/Россией и США в конце 1980-х — начале 1990-х.»
Пусть ВВП поднимет над головой (как Чемберлен) этот договор и ткнёт носом (нет, не Карлсона и не Трампа и не Орбана) а Генсека НАТО. Но договора нет.
Зато есть не устный, письменный договор- «Будапештский Меморандум» 1990-х годов, где чётко прописано, что в обмен на передачу Украиной своего ЯО и носителей к нему России, Украина получает гарантии от США, В.Б., России о защите её границ этими странами.
Чего не произошло.
А вы говорите НАТО расширяется. Мы, Россия глазом не моргнули, когда в ответ на т. н. СВО Финляндия вошла в НАТО (1300км общей границы), а за ней и Швеция.
Прибалты помнили 1939 год и поэтому не стали ждать СВО и вошли ещё раньше в состав НАТО.
Что-то поздновато Путин спохватился. Надо бы пораньше это сделать- до того, как он 2 триллиона долларов российских денег на Запад отправил- и до того, как он начал уничтожать все передовые отрасли экономики России.
