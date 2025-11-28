Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет

14:10 28.11.2025

Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от 4 лет до 7 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Курьер Анжела Цырульникова получила 7 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей. Артур Каменецкий осужден на 7 лет колонии строгого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрий Леонтьев - 7 лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Андрей Основа - 4 года в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей.

Летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшая под влияние мошенников, продала свою квартиру в Москве. Она через суд смогла добиться отмены сделки и вернула себе жилплощадь, тогда как Полина Лурье, купившая квартиру, на текущий момент лишилась и квартиры, и денег.

Мошенники, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, убедили Долину в том, что некие преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники убедили артистку не только перевести ее сбережения на «безопасные счета», но и продать жилье. Сделка, убеждали ее «силовики», будет «фиктивной» и пройдет под их контролем.

Давая на процессе показания, потерпевшая призналась, что еще часть средств для участия в «спецоперации» она даже заняла у друзей. При этом в течение трех месяцев — с апреля по июль 2024 года — певица никому из близких не сообщила, что делает, поскольку от нее это потребовали «сотрудники ФСБ». Часть денег артистка отдала наличными подсудимой Анжеле Цырульниковой, как лично у себя дома (37,5 млн и 36 млн руб.), так и через своего помощника (1,5 млн и 2 млн руб.) в различных районах Москвы.

По данным следствия, к афере, в результате которой Долина лишилась 175 млн руб., а также права собственности на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб., аферисты начали готовиться заранее — еще в феврале 2024 года. Они не только разыграли целое представление, но и подыскали так называемых дропов — людей, которые согласились оформить банковские карточки для перевода денег, а также обналичить их и завели криптокошельки, на которые и ушла большая часть средств. Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, оформившие банковские карточки и помогавшие злоумышленникам в «обналичке», на суде утверждали, что их использовали «втемную», и уверяли, что они якобы не знают, что участвуют в хищениях, а также кем является потерпевшая.