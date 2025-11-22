Росреестр предложил аннулировать право собственности после возврата денег
Запись о праве собственности на недвижимость должна аннулироваться только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть стороны в первоначальное положение. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
По его словам, существующая практика, при которой судебный пристав может потребовать погасить запись в реестре до фактического возврата денег, создает дисбаланс и ставит одну из сторон в заведомо уязвимое положение. Бутовецкий подчеркнул, что логичным и справедливым является принцип «сначала деньги, потом имущество», который соответствует нормам Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.
Такого же подхода придерживается и судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она отметила, что до полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии и не может переходить к прежнему собственнику, пишут «Ведомости».
Глубоко. Глубоко копает! Я не понимаю, - по этому поводу тоже диспут?
Вы уверены, что это ДРУГИЕ мошенники? Ну да, технические средства, ипотеки и пр. изменились. Но почему их не могли бы освоить ТЕ ЖЕ мошенники? Тем более, если они не "из подворотни", а с "верхними образованиями", как правило, не с одним.
Вас не настораживает тот факт, что на протяжении десятилетий все страдали по ограбленным старушкам, а сейчас мгновенно, без паузы буквально в течение нескольких недель всё перевернулось с ног на голову?
Припоминаю, что ещё в этом году, несколько месяцев назад все СМИ рассказывали про искусное ограбление Гитаны Баталовой, вдовы замечательного актёра Алексея Баталова. Кто её ограбил, не помните? Припоминаю, что это были люди не "из подворотни", а очень даже грамотные и ушлые юристы ... кажется. Или я ошибаюсь, и они не были юристами-адвокатами?
В общем, предлагаю подумать на эту тему, сопоставить разные "cases". И может быть что-нибудь дойдёт? Не только до нас с Вами, а ещё и "до кого следует"? Или, Вы думаете, до них не дойдёт?
власть, такие и законы - мутные.
Старушек и прочих несколько лет назад и более, с начала 90-х обирали "чёрные риэлтеры". Есть такая категория, встречал..
Это обычные мошенники. Иногда "под крышей " тех или иных группировок. Типовой случай, переселение пьющих в дыру и за сто км от любого города..
Сегодня размножились другие мошенники. Этим помогло развитие связи и возможность многое делать дистанционно. Началось с тюрем, где сидят мошенники и с помощью незаконно завезённых елефлноа тренируются "разводтьь лохов".Это тоже не сегодня началось, а лет десять назад..
А сейчас к этому прибавили ещё и истории с кредитными деньгами..
Жалел пенсионеров, сам такой, но когда по телику увидел довольную морду старухи, кторой вернули недижуху, а "бабло за" исчезло...