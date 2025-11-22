Росреестр предложил аннулировать право собственности после возврата денег

14:41 22.11.2025

Запись о праве собственности на недвижимость должна аннулироваться только после полного возврата покупателю уплаченных средств, если суд признал договор купли-продажи недействительным и постановил вернуть стороны в первоначальное положение. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По его словам, существующая практика, при которой судебный пристав может потребовать погасить запись в реестре до фактического возврата денег, создает дисбаланс и ставит одну из сторон в заведомо уязвимое положение. Бутовецкий подчеркнул, что логичным и справедливым является принцип «сначала деньги, потом имущество», который соответствует нормам Гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств.

Такого же подхода придерживается и судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она отметила, что до полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии и не может переходить к прежнему собственнику, пишут «Ведомости».