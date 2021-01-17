«Буря в пустыне». Война новой эпохи и её последствия

Ровно тридцать лет назад, 17 января 1991 года, началась операция «Буря в пустыне». Этот блицкриг в стратегически важном районе Персидского залива фактически оформил мировое лидерство США, попутно упразднив многополярность

Войну в Заливе почему-то принято считать «разборкой» исключительно между Ираком и странами НАТО, но это далеко не так. В войне приняли участие не только вышеназванные противники, но и… страны Организации Варшавского Договора, о чем будет сказано чуть ниже. Кроме того в состав Многонациональных сил вошли воинские контингенты Швеции, Аргентины, Японии, Филиппин, Сенегала и даже Гондураса.

Понятно, что напрямую в боевых действиях они не участвовали, оказывая в основном медицинскую и техническую поддержку, но если посмотреть на список стран-участниц войны в Заливе, то он будет весьма внушительным.

Не было только в этом списке СССР, хотя, казалось бы, как могла остаться в стороне от такого, почти что глобального конфликта, мировая сверхдержава? Без внимания которой не оставалась ни одна «горячая точка» начиная с 1945 года. Но в 1991 году Советский Союз был всего лишь сторонним наблюдателем, заняв абсолютно нейтральную позицию. Даже несмотря на многолетние сотрудничество с Ираком в военно-технической сфере. Стоит напомнить, что подавляющее большинство систем вооружения иракской армии и ВВС были советского производства.

Разумеется, общение со сторонами конфликта шло по дипломатическим каналам, президент СССР Михаил Горбачев традиционно выразил «озабоченность и тревогу», но международное влияние СССР к началу 1991 года находилось на самой низкой отметке за все послевоенные годы, так что его позиция была мало кому интересна. Тем более и внятной позиции, как таковой, не было.

Что касается самого Горбачёва, то к его словам давно уже не прислушивались не то что в мире, но и в самом СССР. Всем было ясно, что это даже не «хромая утка» и «сбитый летчик», а самый настоящий политический полутруп, которого заждались на свалке истории. Куда он и отправился под конец того же 1991 года.

Фактически в политический полутруп после войны в Заливе превратился и иракский лидер Саддам Хусейн. Несмотря на то, что он правил Ираком ещё более десяти лет после войны, правил он, по факту, с отсроченным приговором и только американцы решали, сколько ему ещё не только править, но и жить.

Мир стремительно менялся и старые правила игры больше не принимались во внимание. Хусейну очень не повезло в том, что он не сумел вовремя распознать перемены, продолжая пребывать в уверенности, что даже самую непростую ситуацию можно по старинке «разрулить» и со всеми договориться, поигрывая либо нефтяным краном, либо многочисленной армией, либо всем вместе. Но это больше не работало.

Можно долго говорить о том, что вторжение Ирака в Кувейт было грандиозной провокацией, что Хусейна толкнули на этот шаг и что его использовали «в тёмную». Возможно, все эти утверждения не лишены оснований, но дело в том, что как и многие диктаторы он оказался в частичной, ментальной самоизоляции, на определенном этапе «заперев» себя в башне из слоновой кости. Или, говоря более понятным языком, в золотом тереме.

Многолетняя, абсолютная, одуряющая власть заставляет любого человека смотреть на мир под весьма своеобразным углом, отчего границы реальности выглядят размытыми, а картина происходящего подчас весьма обманчива. Поэтому финал Саддама был закономерным и другого финала у него попросту быть не могло – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое. А за политическую близорукость всегда приходится платить очень большую цену.

Не заметил он самого главного – именно Америка отныне решала, кому жить, а кому умирать и такие авторитарные правители как Хусейн или Каддафи явно не вписывались в систему координат Pax americanа. Даже будучи весьма многоопытным и хитрым политиком, Хусейн не понимал, по каким правилам ему предлагают играть американцы, которые эти правила не только изменили, но и многократно меняли по ходу своей геополитической игры.

После отошедшего на третьи роли СССР и победы в Холодной войне, американцам больше никто не мешал переустраивать мир в соответствии с собственными представлениями. Когда Хусейн это осознал, было уже слишком поздно и он был обречен закончить свою жизнь так, как закончил.

Что касается непосредственно операции «Буря в пустыне», то это была война не только в новых политических реалиях, но и во многом новаторская. Впервые в боевых действиях приняли участие уникальные стелс-самолеты F-117, впервые массово использовались разведывательные беспилотники и высокоточное оружие, впервые американцы задействовали огромное количество боеприпасов из обедненного урана, радиоэлектронная борьба вышла не невиданный доселе уровень, как и информационная поддержка операции в западных СМИ.

Репортажи с театра военных действий местами напоминали не столько войну, сколько голливудский блокбастер, где вооруженные самым лучшим в Галактике оружием «хорошие парни», с необычайной легкостью и изяществом «гасили» многочисленные орды злобных отморозков, на дух не переносящих такие слова как «свобода» и «демократия».



Союзные самолёты летят на Ирак. Фото US Navy с сайта wikimedia.org

Эффектным и эффективным действиям Многонациональных сил в Заливе рукоплескал не только весь коллективный Запад, но и советские «общечеловеки», спешно сворачивающие Красный проект и готовясь влиться в единую семью «прогрессивных и свободных народов». Правда, «общечеловеки» пока не догадывались, что за один стол в шикарной гостиной с англосаксонскими хозяевами мира их никто не посадит, а, в лучшем случае, разрешат постоять в прихожей.

Но это будет позже, а пока – в январе-феврале 1991 года – четвертая в мире по численности иракская армия была разгромлена меньше чем за месяц, десятки тысяч иракских солдат погибли и оказались в плену, огромное количество иракской техники было уничтожено, при этом потери Многонациональных сил преподносились как смехотворные – меньше тысячи убитых.

Кувейт без особых усилий был освобожден, Многонациональные силы оккупировали 15% территории Ирака и вполне могли завершить войну в Багдаде, но по непонятным причинам добивать Хусейна не стали, а предпочли заключить с ним мир. Говоря другими словами, американцы уже тогда, весной 1991 года накинули Саддаму петлю на шею, но выбивать стул из под ног не стали. Пока он ещё был им нужен для более масштабного спектакля.

Самое интересное, что наряду со странами НАТО в операции против Ирака приняли участие воинские контингенты четырех стран Варшавского договора – Польши, Венгрии, Чехословакии и Румынии. И хотя в боях солдаты этих стран участия не принимали, но более чем доходчиво показали, с кем им отныне по пути.

Благодаря горбачевской «перестройке», СССР стремительно катился в пропасть и почти все страны Варшавского договора кинулись искать себе нового сюзерена, даже несмотря на то, что сам Варшавский договор ещё продолжал действовать. Пройдет чуть более десятка лет и примеру восточноевропейских стран последуют уже внеблоковые Украина и Грузия, также отправив своих солдат всё в тот же Ирак.

Война в Заливе показала не только подавляющее техническое превосходство армий стран НАТО над армией Ирака, но и возвестила всему миру, что грядущее десятилетие станет золотой эпохой для нового мирового гегемона – США.

Действительно, в девяностые годы Америка стала настолько влиятельной и мощной, какой никогда не была до этого. По факту, существовали США - и весь остальной мир, взирающий на Америку кто с обожанием, кто с благоговением, а кто и с испугом. В девяностые годы фактически возродилась, на новом технологическом уровне Римская империя, правившая центром мира и окраинными народами, многим из которых вскоре пришлось на себе испытать гнев звездно-полосатых цезарей и либо подчиниться, либо исчезнуть.

Именно в девяностые годы карта мира претерпела такие изменения, каких не было даже после Второй мировой войны. В одной только Европе исчезли СССР, Югославия, ГДР и Чехословакия и появилось столько новых стран, что от их обилия зарябило в глазах.

Это всё были осколки Красного проекта, с завершением которого мир вступил в полосу бесконечных катаклизмов и войн. Несмотря на прошедшие десятилетия, процесс распада СССР до сих пор не завершен и неизвестно, когда прекратятся афтершоки в виде конфликтов и революций в бывших советских республиках. Видимо, не скоро.

Зато уже сейчас предельно ясно, какую цену пришлось заплатить не только народам СССР, но и многим другим за горбачевскую «перестройку». Когда говорят, что «перестройка» уничтожила СССР это так, но не совсем так. Она уничтожила не только СССР, но и многополярный мир, у которого, конечно же, были свои минусы, но был и очень существенный плюс – два противостоящих друг другу лагеря обеспечивали мировой баланс. Ядерное оружие являлось отличным сдерживающим фактором и все понимали, что полномасштабная война между СССР и США возможна лишь теоретически. Никто не хотел получить ядерной дубиной в ответ и наблюдать, как остывает планета Земля, а человечество заново учится жить в шкурах и пещерах.

«Прорабы перестройки» уничтожили этот баланс, фактически дав США право безраздельно властвовать над миром, совершенно не боясь получить дубиной от кого-либо. Сами же американцы свою дубину стиснули покрепче и принялись раздавать тумаки направо и налево: Ирак, Югославия, Афганистан, Ливия и далее по списку. Поэтому когда коллективный Запад и советские «общечеловеки» восхищались в 1991 году блицкригом в Заливе, они не понимали, что за этим последует дальше. Некоторые, самые умные, догадывались, но вряд ли кто-то мог представить себе последствия той, самой первой войны новой эпохи.

Это может показаться парадоксальным, но мир был гораздо безопаснее в годы Холодной войны, когда СССР и США имели тысячи ядерных зарядов и средств их доставки. А вот про нынешний мир такое не скажут даже клинические оптимисты. Хотя давно нет «империи зла» СССР, диктаторских Ирака и Ливии и прокоммунистической Югославии. Не случайно, что знаменитые часы «Судного дня» в 2020 году показывали 1 минуту 40 секунд до финальной «полуночи», в то время как в 1991 году до роковой отметки было целых 17 минут.