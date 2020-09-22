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«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника

18:20 22.09.2020 , Антон Крайний
ответит ли за смертельное ДТП сын вице-губернатора Брянска
Стоп-кадр с места ДТП с сайта 5-tv.ru

«Интересно, сыну вице-губернатора тоже 8 лет дадут, как Ефремову? Или с Ефремовым необычная история, а тут обычная?», вопрошает эксперт

Не успела Россия отойти от истории со смертельным ДТП с участием Михаила Ефремова, как на очереди — новое громкое дело. Только, в отличие от актера, которому был вынесен справедливый приговор в виде заключения под стражу на 8 лет, главный фигурант этой аварии Максим Резунов, вероятно, может остаться безнаказанным. А все потому, что он — сын теперь уже бывшего брянского вице-губернатора Александра Резунова.

Инцидент случился в Брянске в ночь с 17 на 18 сентября. После празднования Дня города здесь многие начали разъезжаться по домам. Среди них был и Максим Резунов, находившийся, по инсайдерским данным, навеселе. Его машина Volkswagen Touareg столкнулась с другим авто Toyota Will, отшвырнув его в итоге через третье - Mitsubishi Lancer.

В «Мицубиси» ехали женщина и шестилетняя девочка. Они пострадали, но госпитализированы не были. А вот сидевший на водительском месте в «Тойоте» Дмитрий Пугачев был госпитализирован и 20 сентября скончался. «Врачи сказали — была получена травма несовместимая с жизнью. У него гематома головы— говорит «Пятому каналу» сестра погибшего Алла Пугачева. Ему удалили гематому, отек мозга. Виновник аварии сын высокопоставленного чиновника, и поэтому все пытаются скрыть».

Погибший Дмитрий Пугачев. Стоп-кадр из видео

Однако Максим Резунов как раз по факту за свои деяния никак не ответил. С места происшествия он элементарно скрылся, а медицинское освидетельствование проходить отказался. В Брянске поговаривают, что это далеко не первый случай езды Максима Резунова подшофе - 8 лет назад его уже задерживали в таком виде, но быстро отпустили.

При этом, где он сейчас отсиживается, никто не ведает. На работу в Управление государственного автодорожного надзора (где уже, кстати, решается вопрос о его увольнении) он после аварии не вышел. Полиция утверждает, что ничего не знает о его местонахождении, хотя и планирует вызвать Резунова-младшего на допрос. 

Возможно, о местонахождении сына знает Александр Резунов, который после аварии покинул пост вице-губернатора. Чиновник рассказал СМИ, что его сын отвез ребенка на лечение в Москву, психологически плохо себя чувствовал, к тому же страдал от травмы руки.

«В нашей семье есть такая тайна, о которой мы ни с кем никогда не делимся: мой сын воспитывает двоих детей, одному - 4 года, а внучке годик, - признался РЕН-ТВ Александр Резунов. - Оба имеют очень серьезные проблемы со здоровьем, они являются инвалидами, внучка, которой сегодня годик, сразу после рождения была прооперирована, и на протяжении всего времени мы находимся на лечении, несколько раз были в Москве, но вопрос решается очень трудно по выздоровлению».

Местные правоохранительные органы всеми силами делают вид, что ничего экстраординарного не произошло. Место происшествия неправдоподобно быстро было приведено в порядок. Уголовное дело по аварии возбудили лишь 21 сентября. «ДТП совершено, пострадавших нет. Ну, точнее, они есть. Но это просто ДТП, которое совершено с участием одного из граждан, - ответила корреспонденту РЕН ТВ замначальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области Марина Алимова. - Это просто ДТП, одно из многих».

Столь расплывчатые формулировки возмутили многих общественников. «Вот как можно такие комментарии давать??? - задается в Фейсбуке риторическим вопросом общественный деятель Петр Шкуматов. - Послежу за историей, интересно, сыну вице-губернатора тоже 8 лет дадут, как Ефремову? Или с Ефремовым необычная история, а тут обычная и можно понять, простить и отпустить?»

В брянском районе Новостройка 22 сентября состоялись похороны погибшего Дмитрия Пугачева. Народу собралось немало, многие приехали из Москвы, Максима и Александра Резуновых ожидаемо не было, они не помогли и материально. Когда вынесли гроб, мать причитала: «Нам же эту глыбу никогда не победить! Они как ездили пьяными, так и будут. А ты не пил и не курил, и друзья твои такие…».  

Темы: Брянск, Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 23:22
Гость: Canadall

В Штатах, в 50-е, что-ли, была такая команда "Неприкасаемые".
Группа из 10 (кажется). Они занимались устранением продажных чинуш, уголовников, Коза-Ностровцев и прочей мерзости. Надо сказать, что с задачей поставленной справлялись успешно.
Давно уж пора в России такое вводить, дабы наказывать "ненаказуемых"
22.09.2020, 21:20
Гость: макар

Бьюсь об заклад, ничего этому мажору не будет! Сунут денег, запугают, "заболеет", но от ответственности уйдёт!
22.09.2020, 21:17
Гость: макар

/ 20 лет за Вас голосовал./
Ну, хоть теперь дошло до человека...
22.09.2020, 21:05
Гость: Гость

Вчера на кассе в супермаркете случайно услышала диалог кассира с покупателем. Вообщем он там что-то не так понял, решил что расплатился и начал уже уходить. Как кассир ему в догонку кричит, что он сдачу не забрал. Тот вернулся и говорит ей - зачем звала, мол ей же лучше бы было от этого. На что она ему прямо и ответила - я так не думаю. В смысле сейчас народ настолько никому не верит, особенно власти, обозлен просто до предела. Такая обида у них большая, что скажу честно - не стоит даже пытаться увильнуть от наказания - ещё хуже будет. Сейчас в интернете столько этих разных магических книжек, ритуалов всяких - оно вам вообще надо. Реальная история из жизни. Одна женщина не заплатила строителям за работу столько, сколько договаривались изначально - мол они некачественно исполнили свою работу. Те с обиды притащили какую-то магическую куклу и замуровали её в стене. Так дом сгорел, причём причина как обычно в таких случаях бывает - проводка. В смысле раньше ведь как было - в магии разбирались только люди со сверхспособностями, поэтому страшно было обижать только ведьм и колдунов. Сейчас же кого бы вы не обидели, у вас нет абсолютно никакой гарантии, что это чмо завтра не полезет в интернет искать какой-нибудь магический ритуал, чтобы вас со свету сжить. То что оно и себя при этом погубит - это уже дело другое. Главное, что оно своими неумелыми действиями вас со свету сживет. А подействует, потому что у вас грешок перед ним имеется. Магия в руках дилетантов - это поистине страшно.
22.09.2020, 20:55
Гость: Достижения

ельцинизма путинизма в действии.
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