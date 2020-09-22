«Нам же эту глыбу никогда не победить!»: ответит ли за смертельное ДТП сын брянского чиновника

«Интересно, сыну вице-губернатора тоже 8 лет дадут, как Ефремову? Или с Ефремовым необычная история, а тут обычная?», вопрошает эксперт

Не успела Россия отойти от истории со смертельным ДТП с участием Михаила Ефремова, как на очереди — новое громкое дело. Только, в отличие от актера, которому был вынесен справедливый приговор в виде заключения под стражу на 8 лет, главный фигурант этой аварии Максим Резунов, вероятно, может остаться безнаказанным. А все потому, что он — сын теперь уже бывшего брянского вице-губернатора Александра Резунова.

Инцидент случился в Брянске в ночь с 17 на 18 сентября. После празднования Дня города здесь многие начали разъезжаться по домам. Среди них был и Максим Резунов, находившийся, по инсайдерским данным, навеселе. Его машина Volkswagen Touareg столкнулась с другим авто Toyota Will, отшвырнув его в итоге через третье - Mitsubishi Lancer.

В «Мицубиси» ехали женщина и шестилетняя девочка. Они пострадали, но госпитализированы не были. А вот сидевший на водительском месте в «Тойоте» Дмитрий Пугачев был госпитализирован и 20 сентября скончался. «Врачи сказали — была получена травма несовместимая с жизнью. У него гематома головы— говорит «Пятому каналу» сестра погибшего Алла Пугачева. Ему удалили гематому, отек мозга. Виновник аварии сын высокопоставленного чиновника, и поэтому все пытаются скрыть».

Погибший Дмитрий Пугачев. Стоп-кадр из видео

Однако Максим Резунов как раз по факту за свои деяния никак не ответил. С места происшествия он элементарно скрылся, а медицинское освидетельствование проходить отказался. В Брянске поговаривают, что это далеко не первый случай езды Максима Резунова подшофе - 8 лет назад его уже задерживали в таком виде, но быстро отпустили.

При этом, где он сейчас отсиживается, никто не ведает. На работу в Управление государственного автодорожного надзора (где уже, кстати, решается вопрос о его увольнении) он после аварии не вышел. Полиция утверждает, что ничего не знает о его местонахождении, хотя и планирует вызвать Резунова-младшего на допрос.

Возможно, о местонахождении сына знает Александр Резунов, который после аварии покинул пост вице-губернатора. Чиновник рассказал СМИ, что его сын отвез ребенка на лечение в Москву, психологически плохо себя чувствовал, к тому же страдал от травмы руки.

«В нашей семье есть такая тайна, о которой мы ни с кем никогда не делимся: мой сын воспитывает двоих детей, одному - 4 года, а внучке годик, - признался РЕН-ТВ Александр Резунов. - Оба имеют очень серьезные проблемы со здоровьем, они являются инвалидами, внучка, которой сегодня годик, сразу после рождения была прооперирована, и на протяжении всего времени мы находимся на лечении, несколько раз были в Москве, но вопрос решается очень трудно по выздоровлению».

Местные правоохранительные органы всеми силами делают вид, что ничего экстраординарного не произошло. Место происшествия неправдоподобно быстро было приведено в порядок. Уголовное дело по аварии возбудили лишь 21 сентября. «ДТП совершено, пострадавших нет. Ну, точнее, они есть. Но это просто ДТП, которое совершено с участием одного из граждан, - ответила корреспонденту РЕН ТВ замначальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области Марина Алимова. - Это просто ДТП, одно из многих».

Столь расплывчатые формулировки возмутили многих общественников. «Вот как можно такие комментарии давать??? - задается в Фейсбуке риторическим вопросом общественный деятель Петр Шкуматов. - Послежу за историей, интересно, сыну вице-губернатора тоже 8 лет дадут, как Ефремову? Или с Ефремовым необычная история, а тут обычная и можно понять, простить и отпустить?»

В брянском районе Новостройка 22 сентября состоялись похороны погибшего Дмитрия Пугачева. Народу собралось немало, многие приехали из Москвы, Максима и Александра Резуновых ожидаемо не было, они не помогли и материально. Когда вынесли гроб, мать причитала: «Нам же эту глыбу никогда не победить! Они как ездили пьяными, так и будут. А ты не пил и не курил, и друзья твои такие…».